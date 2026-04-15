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    Cómo Mon Laferte se unió a La Casa de los Espíritus: “Mostró un entusiasmo impresionante”

    La chilena es la autora de Nuestra Casa, el tema principal de la serie que se estrenará en Prime Video en abril. Adrián Sosa, ejecutivo de la plataforma, detalla a Culto las gestiones y el armónico proceso creativo que permitió que la idea se materializara. “No es sólo que el artista lo quiera hacer, sino que hay que alinear todos los planetas alrededor de su carrera para que suceda”, explica.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Cómo Mon Laferte se unió a La Casa de los Espíritus: “Mostró un entusiasmo impresionante”

    Mon Laferte está en La casa de los espíritus. La cantautora nacional interpreta y compone Nuestra casa, la canción que funciona como tema principal de la esperada serie basada en la novela de Isabel Allende, que llegará a la plataforma Prime Video el próximo miércoles 29 de abril.

    Su creación juega un rol clave en la producción: según pudo constatar Culto, acompaña la introducción de cada uno de los ocho capítulos, mientras se despliegan los créditos iniciales y se proyectan imágenes alusivas al tumultuoso mundo de las diferentes generaciones de la familia Trueba.

    La idea de tener una canción que operara bajo esos códigos provino de Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, los showrunners y principales mentes detrás de la primera adaptación en español del célebre libro.

    “Muchas veces en las series latinoamericanas no hay canciones de intro. Porque a veces los espectadores la escuchan en el primer episodio y al segundo ya le hacen skip, o por temas de presupuestos, o por miles de razones, muchas veces no existen”, explica a Culto Adrián Sosa, Head of Music para Latinoamérica, Canadá, Australia y Nueva Zelandia en Amazon MGM Studios. “Pero en esta serie siempre estuvo la idea de que hubiera una canción de intro”, apunta.

    Sosa detalla que el nombre de Laferte surgió apenas decidieron que ese recurso sí se ocuparía en La casa de los espíritus. Uno de los obstáculos a resolver era la apretada agenda de la cantautora, quien en octubre pasado lanzó su noveno disco de estudio, Femme fatale (2025), y unos meses después, en febrero, inició el tour para promocionar ese álbum (el mismo con el que brindará dos shows en el Movistar Arena en mayo).

    “No es sólo que el artista lo quiera hacer, sino que hay que alinear todos los planetas alrededor de su carrera para que suceda”, plantea el ejecutivo argentino, quien anteriormente trabajó en Univision y en la actualidad reside en Los Angeles, desde donde supervisa la dirección creativa, la producción, las licencias y las colaboraciones con talentos para el catálogo de Prime Video.

    Desde allá, en el corazón de Hollywood, intuyó que había una buena posibilidad de lograr una respuesta favorable de parte de la autora de Mi buen amor. “Por su ideología, por su manera de ser, de pensar, por la carrera que ha construido, muy relacionada a los derechos, a la historia chilena, siempre supimos que a ella le iba a gustar. Eso estaba claro. Y así fue. Durante el primer contacto ella dijo: sí a todo, no sé cómo, pero lo vamos a lograr. Desde el día uno mostró un entusiasmo impresionante”, indica.

    Y profundiza en el proceso creativo: “Ella comenzó a enviarnos unos demos. La verdad es que el primer demo ya era impresionante. Tenía esa cosa medio vintage, ese órgano casi a lo Amy Winehouse… Estaba muy cerca de lo que fue el resultado final. Si yo te pongo el primer demo y el resultado final, es muy parecido”.

    En ese intercambio entre el equipo del proyecto y la artista hubo una sola solicitud, en específico en torno a la letra. “Lo que no queríamos era que la letra fuera una cuestión literal o de protesta, sino que tuviera cierto vuelo poético, cierta poesía, metáfora. Eso fue un poquito lo que le pedimos y ella lo entendió perfecto. Más allá de esas correcciones, la primera idea que se le ocurrió a ella fue la que terminó quedando”.

    Nuestra casa se grabó en Panoram Studios, estudios de Ciudad de México en los que Laferte ya había trabajado en el pasado, y contó con la producción de Manú Jalil, su director musical. Juntos dieron forma a la canción de casi cuatro minutos que se puede escuchar en plataformas desde el viernes pasado y que ha ayudado a situar la serie en la conversación de personas que tal vez no tenían considerado verla.

    Foto: Mayra Ortiz

    Si la colaboración con la artista chilena fue tan armónica, ¿consideraron invitarla a trabajar en más canciones? “No fue algo que ni siquiera hayamos pensado”, declara Sosa. “Sentíamos que Mon tenía que estar enfocada en la canción de intro”, afirma, enfatizando que esperaba lo mismo del compositor argentino Tomás Videla en el score y Herminio Gutiérrez en las licencias. “Sentíamos que la riqueza estaba en el armado de ese equipo”.

    Y concluye: “Es un orgullo tener a un artista como Mon en una serie como esta”.

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