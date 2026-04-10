Mon Laferte lanza canción para la serie La Casa de los Espíritus: escúchala aquí

Este 29 de abril llegará a Prime Video La casa de los espíritus, la serie basada en la imprescindible novela de Isabel Allende. Una adaptación que, a diferencia de la película de 1995, está hablada en español y se filmó íntegramente en Chile.

Y que también cuenta con sabor chileno en la música.

Mon Laferte, la reconocida cantautora nacional, interpreta y compone la canción principal de la ficción. El tema –ya disponible en todas las plataformas– se titula Nuestra casa y suena al comienzo de cada capítulo mientras se despliegan los créditos.

Conducida creativamente por Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, la producción narra los turbulentos acontecimientos que vive la familia Trueba a lo largo de cuatro generaciones.

El elenco lo componen Alfonso Herrera (Esteban Trueba), Dolores Fonzi (Clara del Valle), Nicole Wallace (Clara del Valle), Fernanda Castillo (Férula), Aline Küppenheim (Nivea del Valle), Eduard Fernández (Severo del Valle), Sara Becker (Blanca), Fernanda Urrejola (Blanca), Rochi Hernández (Alba), Chiara Parravicini (Rosa del Valle), Pablo Macaya (Pedro Tercero), Nicolás Contreras (Pedro Tercero), Pedro Fontaine (Jaime), entre otros.

La casa de los espíritus debutará el miércoles 29 de abril con tres episodios, seguidos de dos nuevos capítulos el 6 de mayo y los tres últimos el 13 de mayo. Se lanzará en los 240 territorios en los que el servicio de streaming tiene presencia.

Escucha Nuestra casa a continuación: