En medio de presión del gobierno: la minuta de la oposición que llama a evitar descuelgues en el Senado por la megarreforma

En medio de la semana distrital previa al inicio de la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Senado, desde la oposición han continuado con las coordinaciones internas para afrontar la iniciativa del gobierno y conseguir que no hayan descuelgues frente a la idea general de rechazar la idea de legislar.

Posterior a su aprobación en la Cámara de Diputados, desde el Ejecutivo han realizado llamados a colectividades del Socialismo Democrático, como el PPD o la Democracia Cristiana, a conversar sobre la principal iniciativa del gobierno.

Además de lo anterior, algunos senadores opositores han mostrado algún grado de apertura sobre esta posibilidad, como es el caso de Pedro Araya.

En ese sentido, los partidos han preparado una minuta interna en la que esperan ordenar el discurso que sostendrán frente a la próxima Cuenta Pública del Ejecutivo el 1 de junio, además de la ya mencionada megarreforma.

En el texto, al que tuvo acceso La Tercera, resalta como los dos principales temas de la agenda los antes señalados, además del cambio de gabinete de la semana pasada.

“Las mediciones parecen indicar que la ciudadanía valida el cambio de gabinete, como corrección de errores propios. No hay señal de confianza en la dirección del gobierno y se consolida el deterioro en las expectativas sobre seguridad y economía”, señalan sobre este último punto.

Mientras tanto, sobre la megarreforma detallan que “hay un espacio en disputa que sigue abierto en el periodo de discusión legislativa en el Senado: la ciudadanía aún está evaluando lo que hagan las fuerzas políticas para aportar soluciones y/o evitar un deterioro en las políticas sociales”.

Así las cosas, señalan que existe un “malestar ciudadano: decepción y enojo ante el incumplimiento de las promesas centrales del gobierno en seguridad y costo de la vida”. Además, mencionan que es necesario para la oposición ofrecer “una ruta creíble, no solo un diagnóstico compartido”.

Sobre este elemento, dicen que hay tres elementos para conseguirlo: la seguridad como prioridad más urgente; la salud pública y las listas de espera; y el hecho que un grupo importante de la ciudadanía no se identifica con algún referente político.

Cinco elementos evaluados y el contexto legislativo de la megarreforma

La minuta opositora considera cinco elementos adicionales como parte de la discusión en lo que sigue de esta semana: aprobación presidencial, evaluación del gabinete, megarreforma, deterioro en las agendas prioritarias y la opinión ciudadana en temas de contingencia.

En el tercer punto, el avance de la megarreforma, enfatizan que “ e l núcleo regresivo del proyecto llegó al Senado intacto ”.

Además, también resaltan que la situación es diferente a las conversaciones sostenidas en la Cámara de Diputados. “El escenario en la Cámara Alta es muy distinto: el empate técnico de 26 contra 24 obliga al gobierno a negociar artículo por artículo, lo que anticipa demandas más complejas de cuadrar”, enfatizan.

Un ejemplo de esta situación de apoyos más cerrados lo ejemplifican con el caso de la aprobación Sala Cuna Universal.

“El gobierno la impugnó de inmediato con reserva de constitucionalidad, asumiendo el costo político de oponerse a una medida de bienestar para familias trabajadoras mientras defiende la rebaja corporativa y la invariabilidad tributaria. Ese contraste debiera servir para ilustrar las miradas de sociedad en disputa entre oficialismo y oposición”, explican.

Así las cosas, desde la oposición también consideran que “el gobierno busca construir el 1 de junio como una operación de instalación narrativa: un gabinete “renovado”, proyecto despachado a la Cámara Alta, mensaje presidencial orientado a estrenar el relato de una segunda fase".

Por ello, detallan que enfrentan dos desafíos al respecto. El primero de ellos explican que es “llegar al 1 de junio con una narrativa que conecte el deterioro concreto de las expectativas ciudadanas con el contenido del programa de gobierno”.