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    EN VIVO

    En vivo: Colo Colo busca seguir firme en el liderato de la Liga de Primera ante Cobresal

    El Cacique recibe al conjunto minero en el Monumental con el objetivo de estirar su ventaja en la cima de la tabla.

    Jeyson Rojas festeja el tercer gol de Colo Colo sobre Cobresal. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Colo Colo 3-0 Cobresal

    Gol de Colo Colo

    36′. Javier Correa recibió en el área y le dejó la pelota a Jeyson Rojas, que anotó el tercero con un potente remate. Ya es goleada.

    Gran tapada de Maureira

    20′. La pelota se desvió tras un cabezazo, pero Maureira protagonizó una increíble tapada cuando la pelota parecía ingresar en el arco local.

    Gol de Colo Colo

    11′. Víctor Felipe Méndez recibe un gran pase de Pastrán. El volante giró y definió de gran manera para anotar el segundo.

    Gol de Colo Colo

    5′. Lautaro Pastrán cierra una gran jugada del Cacique y marca la apertura de la cuenta.

    Inicia el partido

    1′. Arranca el encuentro. Ya se juega en el Monumental. Colo Colo recibe a Cobresal en el cierre de la primera rueda.

    El equipo de Cobresal

    La formación del Cacique

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Colo Colo y Cobresal, que se miden en el Estadio Monumental.

    Más sobre:En vivoMinuto a minuto

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