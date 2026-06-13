En vivo: Colo Colo busca seguir firme en el liderato de la Liga de Primera ante Cobresal
El Cacique recibe al conjunto minero en el Monumental con el objetivo de estirar su ventaja en la cima de la tabla.
Minuto a minuto
Colo Colo 3-0 Cobresal
Gol de Colo Colo
36′. Javier Correa recibió en el área y le dejó la pelota a Jeyson Rojas, que anotó el tercero con un potente remate. Ya es goleada.
Gran tapada de Maureira
20′. La pelota se desvió tras un cabezazo, pero Maureira protagonizó una increíble tapada cuando la pelota parecía ingresar en el arco local.
Gol de Colo Colo
11′. Víctor Felipe Méndez recibe un gran pase de Pastrán. El volante giró y definió de gran manera para anotar el segundo.
Gol de Colo Colo
5′. Lautaro Pastrán cierra una gran jugada del Cacique y marca la apertura de la cuenta.
Inicia el partido
1′. Arranca el encuentro. Ya se juega en el Monumental. Colo Colo recibe a Cobresal en el cierre de la primera rueda.
El equipo de Cobresal
La formación del Cacique
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Colo Colo y Cobresal, que se miden en el Estadio Monumental.
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