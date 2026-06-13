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    Por la presunta descompensación de un hincha: duelo entre Colo Colo y Cobresal se interrumpe y preocupa en el Monumental

    Cuando el duelo entre albos y mineros estaba en el entretiempo, una situación de salud de un fanático obligó a la intervención del cuerpo médico en la tribuna Caupolicán.

    Por 
    Christian González
     
    Vicente González
    La presunta caída de un hincha encendió las alarmas en el duelo entre Colo Colo y Cobresal. Foto: Photosport.

    El duelo entre Colo Colo y Cobresal se interrumpe por una situación que encendió las alarmas del estadio Monumental. Cuando el Cacique goleaba a los mineros por 3-0, al cabo del entretiempo, la presunta descompensación de un hincha desde la tribuna Caupolicán obligó a la intervención del cuerpo médico del Cacique.

    La fanaticada del cuadro albo rápidamente comenzó a alertar sobre la problemática al borde de la cancha, pidiendo por una rápida asistencia. Finalmente, después de varios minutos de espera y la atención adecuada, el seguidor fue trasladado en ambulancia y el partido se reanudó.

    El incidente rápidamente trajo a la memoria lo acontecido en el duelo ante Fortaleza de Brasil, por la Copa Libertadores, donde dos jóvenes hinchas perdieron la vida en el marco del centenario del Cacique. Asimismo, también surge el recuerdo de cuando un fanático cayó de las tribunas en el Superclásico ante la U y falleció.

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