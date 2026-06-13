¿Guiño al Mundial 2022? La FIFA designa a polémico árbitro para el debut de Argentina ante Argelia

La Selección de Argentina entra en la cuenta regresiva para su debut en el Mundial 2026. La Albiceleste, que llega a Norteamérica con el cartel de campeón defensor tras su conquista en Qatar 2022, se estrenará el martes 16 de junio enfrentando a su par de Argelia, por el Grupo J.

Para el duelo contra los africanos, los pupilos de Lionel Scaloni ya conocieron al entrenador que los dirigirá. Y lo cierto es que es un viejo conocido. Este sábado, la FIFA reveló que el polaco Szymon Marciniak será el encargado de dar órdenes sobre la cancha del Arrowhead Stadium (Kansas City Stadium, para efectos del torneo).

El réferi trae buenos recuerdos al otro lado de la cordillera, pues fue el que dirigió la final del Mundial de Qatar 2022, donde los transandinos derrotaron por penales a Francia. De hecho, en esa definición, Marciniak sancionó un polémico lanzamiento desde los 12 pasos tras una supuesta falta de Ousmane Dembélé sobre Ángel Di María, que dio paso al 1-0 transitorio.

Además, si se viaja más atrás en ese torneo, el juez polaco también dictó sentencia en otro de los duelos de Argentina: en octavos de final, dijo presente en la victoria por 2-1 frente a Australia.