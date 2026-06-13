SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Guiño al Mundial 2022? La FIFA designa a polémico árbitro para el debut de Argentina ante Argelia

    El polaco Szymon Marciniak dirigirá el estreno de la Albiceleste contra el combinado africano. El juez central es recordado por el discutible penal que le cobró a Ángel Di María en la final de Qatar.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Szymon Marciniak dirigió la polémica final entre Argentina y Argelia, en el Mundial de Qatar 2022.

    La Selección de Argentina entra en la cuenta regresiva para su debut en el Mundial 2026. La Albiceleste, que llega a Norteamérica con el cartel de campeón defensor tras su conquista en Qatar 2022, se estrenará el martes 16 de junio enfrentando a su par de Argelia, por el Grupo J.

    Para el duelo contra los africanos, los pupilos de Lionel Scaloni ya conocieron al entrenador que los dirigirá. Y lo cierto es que es un viejo conocido. Este sábado, la FIFA reveló que el polaco Szymon Marciniak será el encargado de dar órdenes sobre la cancha del Arrowhead Stadium (Kansas City Stadium, para efectos del torneo).

    El réferi trae buenos recuerdos al otro lado de la cordillera, pues fue el que dirigió la final del Mundial de Qatar 2022, donde los transandinos derrotaron por penales a Francia. De hecho, en esa definición, Marciniak sancionó un polémico lanzamiento desde los 12 pasos tras una supuesta falta de Ousmane Dembélé sobre Ángel Di María, que dio paso al 1-0 transitorio.

    Además, si se viaja más atrás en ese torneo, el juez polaco también dictó sentencia en otro de los duelos de Argentina: en octavos de final, dijo presente en la victoria por 2-1 frente a Australia.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026Szymon MarciniakSelección ArgentinaSelección de ArgeliaMundial Qatar 2022

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Viktor Orbán es reelegido líder del partido Fidesz tras histórica derrota electoral en Hungría

    Identifican restos de estudiante desaparecido en Santo Domingo en 2025

    Investigan homicidio frustrado en Lo Espejo: víctima recibió disparo en la mandíbula

    Prisión preventiva para acusado de agredir a su expareja y atropellar a carabinero

    “Polemista” y “activista”: timoneles de partidos opositores cuestionan tono de Quiroz contra Boric por debate del CAE

    Minvu descarta embargos de la TGR por el CAE a libretas de ahorro para vivienda del BancoEstado

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Haití vs. Escocia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Haití vs. Escocia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming

    Identifican restos de estudiante desaparecido en Santo Domingo en 2025
    Chile

    Identifican restos de estudiante desaparecido en Santo Domingo en 2025

    Investigan homicidio frustrado en Lo Espejo: víctima recibió disparo en la mandíbula

    Prisión preventiva para acusado de agredir a su expareja y atropellar a carabinero

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”
    Negocios

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    Grupo Patio explora la venta de emblemático edificio de Alonso de Córdova junto a sus socios

    El mercado que, según la FNE, se repartieron las francesas Pluxee y Edenred

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Dulce o salado? Cómo prefieren sus snacks los chilenos

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    ¿Guiño al Mundial 2022? La FIFA designa a polémico árbitro para el debut de Argentina ante Argelia
    El Deportivo

    ¿Guiño al Mundial 2022? La FIFA designa a polémico árbitro para el debut de Argentina ante Argelia

    Al igual que en Canadá: Russell le gana la pulseada a Antonelli para quedarse con la pole en el GP de Barcelona

    Daniel Garnero retiene una pieza clave: la UC anuncia la renovación de Fernando Zuqui

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato
    Tecnología

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño
    Cultura y entretención

    El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño

    En busca del tiempo perdido: Proust y el relanzamiento de un clásico que se resiste a envejecer

    Descifrando el fenómeno de Candelabro (y Chile como nuevo paraíso del rock)

    Viktor Orbán es reelegido líder del partido Fidesz tras histórica derrota electoral en Hungría
    Mundo

    Viktor Orbán es reelegido líder del partido Fidesz tras histórica derrota electoral en Hungría

    Informe de ONG advierte que el ICE usa el fútbol como “cebo” contra migrantes en EE.UU.

    Presidente Trump asegura que acuerdo con Irán se firmará este domingo y que “el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”

    Ser madre con trastorno bipolar
    Paula

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia