La Fed mantiene las tasas en decisión dividida y mercado cierra a la baja ante dudas sobre trayectoria monetaria

Tal como lo esperaba el mercado, este miércoles el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal resolvió mantener las tasas de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, pero la decisión no dejó indiferente a los inversionistas, quienes vivieron una nueva jornada de temores ante el incremento de las tensiones en medio oriente.

Con la decisión de este miércoles, la Fed encadenó cinco reuniones sin modificar los tipos, que se mantiene estable desde el mes de enero, tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos.

Sin embargo, y a diferencia de la reunión del pasado mes de junio cuando tomó su decisión de manera unánime, la Fed mantuvo la tasa por una mayoría de nueve votos a favor, frente a tres en contra, que preferían subir un cuarto de punto el precio del dinero.

En su comunicado, la entidad destacó que la actividad económica se expande a un ritmo sólido, a pesar de la elevada incertidumbre, debida en parte al conflicto en Medio Oriente.

De este modo, apunta que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital son fuertes, mientras que la creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de paro se ha mantenido prácticamente sin cambios.

En cuanto a la inflación, la Fed admite que sigue siendo elevada en relación con el objetivo del 2%, lo que refleja en parte las perturbaciones de la oferta que han provocado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el energético.

En este sentido, el Comité de la Fed afirma que “garantizará la estabilidad de precios”.

La tasa de inflación en EEUU. se moderó del 4,2% en mayo al 3,5% en junio, mientras que la tasa de desempleo cayó hasta el 4,2%, aunque con una menor creación de empleo que en el mes anterior.

En la tradicional conferencia de prensa posterior a la publicación del comunicado, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, señaló que consideraba la decisión sobre las tasas de interés de julio como “una revisión rigurosa de la situación económica”.

“No describiría lo que hicimos como una pausa. Lo describiría como una revisión rigurosa de la situación económica. Lo describiría como una revisión de las grandes y difíciles cuestiones”.

Junto con ello sostuvo que el objetivo del banco central era “comprender e identificar la dinámica inflacionaria subyacente en medio de las perturbaciones”.

“Los mercados reaccionan en tiempo real. En el futuro cercano, debemos tomar decisiones importantes sobre la tasa de interés de referencia. Creo que, en el período intermedio, los mercados también tendrán que tomar muchas decisiones”, señaló.

En esa línea, comentó que “seguiremos monitoreando la información del mercado y observando su respuesta a los acontecimientos. Esto nos ayudará a tomar decisiones cuando nos reunamos dentro de siete u ocho semanas”.

Respecto de los argumentos de los disidentes, Warsh indicó que “llego a esta reunión, e incluso a esta rueda de prensa, con optimismo tras lo vivido en los últimos dos días. La mayor parte de nuestra discusión giró en torno a las cuestiones fundamentales para la conducción de la política monetaria”, añadiendo que “fue una verdadera batalla campal”.

Los mercados

Mauricio Guzmán, Head de Estrategia de Inversión de SURA, señaló que la decisión de la Fed la interpretan “como una pausa con sesgo restrictivo. Si bien los últimos datos de empleo e inflación sorprendieron a la baja, la Fed parece estar mirando más allá de estas cifras puntuales y evaluando un panorama más amplio, caracterizado por una actividad todavía sólida y riesgos de persistencia inflacionaria, especialmente ante los efectos del conflicto en Medio Oriente”.

“Las tres disidencias favorables a un alza refuerzan esta lectura, por lo que mantenemos nuestra expectativa de un incremento adicional durante 2026″, agregó.

Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, comentó que la conferencia de Kevin Warsh reforzó el “sesgo restrictivo al descartar cualquier tolerancia implícita a una inflación superior al 2% y al afirmar que la Fed actuará cuando sea necesario. Al mismo tiempo, explicó que las tasas nominales y reales del mercado han subido de forma considerable desde junio, endureciendo por sí mismas las condiciones financieras y reduciendo la urgencia de actuar hoy”.

“El resultado fue una pausa restrictiva que mantiene abierta la posibilidad de un alza en septiembre, aunque sin comprometerla. La caída posterior del dólar y del rendimiento a dos años sugiere que el mercado esperaba una señal más directa, pero el escenario puede cambiar rápidamente si la inflación vuelve a acelerarse o el petróleo permanece elevado”, dijo el analista.

Al cierre de la sesión los mercados terminaron con fuertes pérdidas, en parte por las dudas respecto de la dirección que tomará la Fed y producto del incremento de las tensiones en medio oriente que empujaron el precio del crudo.

Con este telón de fondo, el petróleo WTI saltaba 7% - al cierre de esta edición- a US$84,78 por barril y el Brent 7,55% hasta los US$88,28.

En el mercado de renta variable las tensiones se sintieron con fuerza. El industrial Dow Jones cayó 2,18%, mientras que el tecnológico Nasdaq perdió 1,74%.

En Chile, el Ipsa se desacopló de los mercados de EEUU. y cerró con un alza de 0,52% hasta los 10.936,74 puntos. En tanto, el dólar continuó con su senda bajista completando tres jornadas consecutivas de caídas. En la jornada perdió un leve $0,1 hasta los $932,9.

“Ahora más que nunca nuestro tipo de cambio se ve muy influenciado por la tensión geopolítica y por factores externos: mañana (este jueves) se conocen el PIB de EEUU., las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y los precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE), el indicador de inflación favorito de la Fed”, dijo Lucas Santillan, analista de Mercados de Capitaria.