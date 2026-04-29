Posibles recortes a proyectos emblemáticos de Piñera alertan al oficialismo

“Dijimos que no íbamos a cortar derechos a las personas y no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que ordenar la casa. Eso es lo que está haciendo el ministro (Jorge) Quiroz”.

Con ese mensaje, ayer, el Presidente José Antonio Kast intentó cerrar la controversia que han generado los oficios de la Dipres, que sugieren realizar recortes del 15% del presupuesto de 2027 en distintos programas gubernamentales.

Sin embargo, la discusión no ha dejado de escalar al interior del oficialismo. Sobre todo, porque dentro de los posibles recortes se contemplan dos programas emblemáticos del gobierno de Sebastián Piñera: los liceos Bicentenario y la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Piñera-Liceos

El último de ellos es algo especialmente delicado en el sector, reconocen algunos dirigentes, debido a que Kast utilizó como eslogan de campaña la frase “te amo, PGU”. Esto, en medio de las dudas que se instalaron sobre que recortaría programas y beneficios sociales.

“La izquierda va a hacer todo para mantenerse en el poder: mentir, difamar, usar todo el aparato del Estado para quedarse en el gobierno. Hace algunas semanas, lo intentaron hacer con la PGU. Salieron a decir que nosotros la eliminaríamos. ¿Cómo les respondimos? Con un mensaje simple y claro: te amo, PGU", dijo el entonces candidato en un vídeo de campaña.

El diputado Eduardo Durán, de Renovación Nacional (RN), planteó que “la promesa de campaña fue clara y no se iba a recortar el gasto social. Por eso, si hoy existen eliminaciones de partidas o disminuciones de recursos, es fundamental que el gobierno explique con total transparencia cuáles son las razones”.

“Puede que haya programas ineficientes o recursos mal utilizados, y eso hay que corregirlo, pero lo que no puede pasar es que afectemos a la gente de menos recursos”, enfatizó Durán.

“El gobierno también tiene que ordenarse comunicacionalmente y definir de una vez por todas qué programas o proyectos se van a recortar. No se puede seguir con mensajes contradictorios en un tema tan sensible como el gasto social”, agregó el parlamentario.

Diputado Eduardo Durán. Sebastian Cisternas, Aton Chile.

En conversación con CNN, la secretaria general de RN, Katherine Martorell, también rayó la cancha a La Moneda. “Nosotros vamos a defender siempre las políticas sociales. Somos leales (al gobierno), pero no obsecuentes. Nosotros vamos a revisar en el Congreso todas las medidas que se ingresen. Vamos a defender lo que quiere Chile”, dijo.

Foto: Andres Perez Andres Perez

Por su parte, el diputado independiente Roberto Arroyo remarcó que “apoyamos la búsqueda de eficiencia en el uso de los recursos públicos, pero cualquier ajuste en los programas sociales debe hacerse de cara a la ciudadanía. Por eso solicitamos al gobierno que transparente de inmediato el detalle y los criterios de estos posibles recortes".

“Es necesario dar certezas de que los beneficios que llegan directamente a las familias no se verán afectados. Como oficialismo, nuestra labor es colaborar con la responsabilidad fiscal, pero también garantizar que el Estado siga cumpliendo con sus compromisos más urgentes. La claridad total por parte de Hacienda es clave para avanzar con confianza", agregó el parlamentario.

En el mismo oficialismo, sin embargo, hay quienes piden calma. El diputado Francisco Orrego (RN) enfatizó que “estamos ante un proceso técnico de revisión presupuestaria. Si bien la autoridad ha descartado de plano la mayoría de estas medidas, estos documentos se enmarcan en un ajuste fiscal que responde estrictamente a criterios de ejecución y demanda de cada programa”.

“Como parlamentarios, nuestra labor es observar con responsabilidad cómo se optimizan los recursos públicos, entendiendo que estas sugerencias son parte de una evaluación administrativa para asegurar que el gasto estatal llegue donde realmente se necesita y se utiliza”, añadió.

En esa misma línea, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), hizo un llamado a dejar “de seguir interpretando las cosas en forma engañosa. No se trata de estar en contra de los programas sociales, se trata de que funcionen (...). Debemos terminar con este cálculo político para todo. Debemos no seguir interpretando las cosas a la medida de la izquierda, que lo único que quiere es pelear, es confundir a la opinión pública y que el gobierno del presidente Kast fracase”.

Ante los cuestionamientos que el eventual recorte ha recibido, esta tarde el ministro Quiroz aseguró: “Quiero decir con todas sus letras, y esto no es solo para PGU, sino para todo tipo de programas: aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno, en absoluto. Lo único que estamos haciendo en todos los casos es buscar eficiencia y prevenir el malgasto”.

Por su parte, la ministra de la Segegob, Mara Sedini, reforzó que “no se van a cortar beneficios sociales, esta es una información que tiene que ver con el resguardo de la buena ejecución de los presupuestos y de los planes”.

Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Distintos parlamentarios del Partido Republicano fueron consultados por este medio respecto a su postura frente a los posibles recortes. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, no hubo respuesta.