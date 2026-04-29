“Transparencia, trabajo y dedicación”: los ejes que Aníbal Mosa espera cumplir en el renovado directorio de Blanco y Negro

Este miércoles se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, instancia en la que se se eligieron a los directores que ocuparían las vacantes de Carlos Cortés y Alfredo Stöhwing, Diego González y Ángel Maulén, quienes decidieron no presentarse.

Finalmente, Paul Fontaine, Aníbal Mosa, Eduardo Loyola y Aziz Mosa, Jaime Pizarro, Nicolás Monckeberg y Paloma Norambuena fueron los elegidos.

Tras aquello, Aníbal Mosa tomó la palabra para referirse al proceso y las metas que tiene a futuro como presidente del directorio.

Sobre la reunión dio a conocer que “se ha desarrollado en completa tranquilidad. Se han conocido los nombres del nuevo directorio. Esperamos tener el primer directorio y darles mayor información”.

Más adelante indicó que “la junta fue muy buena, todo el mundo pudo expresarse. Algunos socios me mostraron su respeto. Es de esperar que parta una nueva era en Blanco y Negro, que podamos proyectar el futuro de la institución al mediano y largo plazo”.

Añadió que “los nombres que están ahí han sido apoyados por nosotros. Tres de ellos ya habían sido directores. Así que creo que vamos a tener un muy buen directorio”

Sobre la presencia de Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg, quienes fueron ministros de presidentes con distinta línea política, enfatizó que se trata de “dos grandes colocolinos. Cada uno en su área. Jaime, para qué vamos a hablar de sus capacidades o de Nicolás (Monckeberg). Tiene que ver con la diversidad de Colo Colo”.

También se refirió a su meta de tomar el control de la concesionaria a través de una OPA. Sobre aquello, remarcó que “es una responsabilidad muy grande que estoy dispuesto a asumirla, así como lo he hecho en los últimos 15 años. Aquí tenemos que aunar esfuerzos para sacar el trabajo adelante”.

Así mismo, resaltó que lo que “transparencia, trabajo y dedicación, son las cosas que les puedo ofrecer al pueblo colocolino”.

“En esta nueva etapa tenemos que remar para el mismo lado. Tenemos que sacar el estadio adelante, al equipo juvenil, al equipo femenino. Volver al ámbito internacional”, insistió sobre los puntos clave de su gestión.

“Es una responsabilidad muy grande la que siento sobre mis hombros. Tenemos que estar a la altura para entregarle a los hinchas un equipo competitivo y una nueva casa”, insistió.

“Lo que estamos buscando es tener estabilidad en la institución. Antes teníamos dificultades para ponernos de acuerdo”, expuso.

Además, reveló que se comunicó con Cecilia Pérez para felicitarla por tomar la presidencia de Azul Azul. “La felicité ayer cuando la llamé. Le deseé lo mejor. Ojalá que podamos tener a las dos hinchadas dentro de un mismo partido. Tenemos que ir instalando que podemos mantener la tranquilidad en los estadios”.