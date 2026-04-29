Presidente Kast enfrenta manifestación de funcionarios de la salud en Temuco por eventuales recortes de programas

Entre gritos fue recibido el Presidente José Antonio Kast en su llegada al Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, en Temuco, hasta donde acudió para inaugurar el Centro Oncológico Ambulatorio Infantil TROI Araucanía.

La actividad fue parte del despliegue regional de este miércoles del Mandatario, que contempla además una visita a la Región de Aysén, para un encuentro ciudadano en el marco de la iniciativa “Presidente Presente”, en Coyhaique.

“No al recorte”, fueron parte de las consignas vociferadas por funcionarios del hospital de la Región de La Araucanía, en referencia a los lineamientos enviados por el ministro Jorge Quiroz para la elaboración del Presupuesto 2027, con recomendaciones para descontinuar programas de distintas carteras y ajustar presupuestos.

En medio de la manifestación, en que se vieron carteles con la misma petición, Kast se dio el tiempo de saludar a los parlamentarios presentes. Luego, tomó un megáfono para dirigirse a los funcionarios y contener las expresiones de molestia.

“Lo que yo les estoy planteando es que no va a haber ningún recorte que pueda afectar la salud, la vida de un niño”, les dijo el Jefe de Estado a los manifestantes.

Con el megáfono en mano, agradeció “de corazón el trabajo que realizan por todos los chilenos, sobre todo los funcionarios que están aquí”.

Luego afirmó que el Ejecutivo puede garantizar que “vamos a cuidar el trabajo bien hecho de cada uno de los funcionarios”.

Tras el diálogo, el Presidente también recibió dos cartas de parte de gremios de la salud del hospital de Temuco.