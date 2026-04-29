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    En su última reunión con Jerome Powell en la presidencia, la Fed mantiene las tasas de interés

    El titular del mayor banco central del mundo, cuyo periodo en dicho cargo termina el 15 de mayo, dijo que seguirá siendo parte del comité de la entidad.

    Por 
    Patricia San Juan
    Jerome Powell, presidente de la Fed. Kevin Lamarque

    En un mandato que ha estado marcado por los constantes desencuentros con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante las presiones de éste para aplicar fuertes recortes a las tasas de interés, las que fueron ignoradas por el encargado del mayor banco central del mundo: Jerome Powell, este último afirmó que seguirá siendo parte del comité de gobernadores de la entidad.

    Powell, quien fue nominado a la presidente de la Fed por Trump en 2017, termina su periodo en el cargo el 15 de mayo, pero su cupo como gobernador se extiende hasta 2028.

    En la conferencia de prensa posterior a la reunión de política monetaria de la Fed, Powell afirmó que “tras finalizar mi mandato como presidente el 15 de mayo, continuaré ejerciendo como gobernador durante un periodo de tiempo aún por determinar”.

    Asimismo indicó que “planeo mantener un perfil bajo como gobernador”. Sobre su sucesor afirmó que “solo hay un presidente de la junta de gobernadores. Cuando Kevin Warsh sea confirmado y jure en en el cargo, él será ese presidente”.

    Decisión de tasas

    La entidad dio a conocer el resultado de su última reunión de política. Tal como era ampliamente esperado por los mercados la Fed resolvió mantener las tasas de interés en el nivel actual de entre 3,5% y 3,75%. Sin embargo, la decisión no fue unánime, y constituyó la mayor disidencia al interior del consejo desde fines de 1992.

    La opción de mantener las tasas contó con el voto favorable de 8 de los 12 integrantes del comité, incluyendo a Powell y el vicepresidente de la Fed, Michael Barr, mientras que Stephen Miran, se mostró a favor de un recorte de 25 puntos. En tanto, Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan apoyaron dejar sin cambios las tasas de interés, pero no estuvieron de acuerdo con incluir un sesgo expansivo en la política monetaria en el mensaje de la entidad.

    En su comunicado la Fed señaló que “los indicadores recientes sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. La creación de empleo se ha mantenido baja, en promedio, y la tasa de desempleo apenas ha variado en los últimos meses”.

    Sin embargo advirtió que “la inflación es elevada, lo que refleja, en parte, el reciente aumento de los precios mundiales de la energía”.

    En este sentido sostuvo que “los acontecimientos en Medio Oriente contribuyen a una gran incertidumbre sobre las perspectivas económicas”.

    Por ello dijo que su comité de gobernadores está atento a su doble mandato, que es alcanzar el máximo empleo y un nivel de inflación de 2% en el largo plazo, y que seguirá monitoreando la situación.

    Ahora los mercados están a la espera de la conferencia de prensa que dará Powell, cuyo periodo como presidente termina el 15 de mayo.

    Kevin Warsh y Donald Trump.

    Sucesor de Powell

    Pocas horas antes de que se conociera el resultado de la reunión de política monetaria, en el Congreso de Estados Unidos se despejaba el camino para el sucesor de Powell.

    El Comité de Política Bancaria, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado estadounidense aprobó la nominación de Kevin Warsh, el candidato propuesto por el presidente Donald Trump para asumir la presidencia de la Fed.

    Warsh contó con los votos a favor de 13 senadores republicanos, mientras que el resto de los integrantes, los 11 demócratas, votaron en contra. Ahora su nominación debe ser vista por el Senado completo, donde se espera que también sea visada con la aprobación de los parlamentarios republicanos, los que son mayoría en la Cámara Alta.

    El trámite parlamentario se había visto obstaculizado por la negativa del senador republicano Tom Thillis de dar el visto bueno a la nominación, si es que no se retiraban los cargos contra Powell en una investigación por los sobrecostos en los trabajos de remodelación del edificio central de la Fed en Washington. El viernes la fiscalía del distrito de Columbia anunció que había decidido retirar la investigación contra Powell, lográndose así el voto a favor de Thillis.

    Más sobre:FedReserva FederalJerome PowellKevin Warsh

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