Frente Amplio ingresa proyecto de ley que busca se establezcan cambios en los procedimientos de cobro del CAE

En medio del proceso de cobro de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), diputados del Frente Amplio enviaron al Ministerio de Educación un proyecto de ley que busca que se establezcan una serie de procedimientos para aliviar los cobros de esta deuda.

Esto se da en medio de un esfuerzo por parte del Ejecutivo para recuperar los recursos provenientes de este préstamo, cuya deuda alcanza los $4 billones.

Dentro del plan encabezado por la Tesorería General de la República (TGR), se ha iniciado también durante la última semana un proceso de embargos y retenciones a los deudores cuyos ingresos superen los 5 millones de pesos.

Precisamente en la misiva detallan que el proceso contra los deudores con ingresos superiores a los 5 millones de pesos ha generado incertidumbre en los demás deudores, por situaciones como errores de cálculo respecto de sus niveles de ingreso o también falta de información para adherirse a convenios.

“El proyecto propuesto introduce un artículo 18 ter nuevo en la ley 20.027, para introducir principios que la TGR debe tener en consideración a la hora de ofrecer convenios de pago , entre los cuales, la capacidad económica de la persona deudora tomaría un rol central”, detalla parte de la misiva enviada por los parlamentarios a la ministra de Educación, María Paz Arzola.

“Venimos a dejarle a la ministra de Educación una propuesta para que el cobro de estas deudas deje de ser abusivo en los términos que lo ha planteado y tenga, por ejemplo, criterios como el ingreso y el gasto de las personas que están endeudadas, Porque la mayoría de las y los deudores del CAE gana menos de 750 mil pesos, y no pueden pagar esta deuda”, señaló la diputada Emilia Schneider.

“Por eso estamos diciendo que, en primer lugar, aquellas personas que tienen ingresos menores a un millón y medio de pesos que no puedan ser aplicables a los embargos. En segundo lugar, aquellas personas que están entre el rango de un millón y medio y cinco millones de ingreso: bueno, que a ellas se le tenga que considerar no solo sus ingresos, sino que también los gastos, es decir, la capacidad de pago que tenga esa persona para poder pagar el pie, como también el monto de las cuotas”, agregó también Gael Yeomans.

Por su parte, Constanza Schönhaut llamó al gobierno a “que vuelva a ser razonable” respecto al cobro y también pidió a la ministra Arzola a patrocinar la iniciativa.

“Por eso hemos venido aquí efectivamente con un proyecto de ley, con una propuesta, que esperamos que la ministra patrocine, que este gobierno patrocine, para que les podamos dar alivio momentáneo por ahora a las familias que se están viendo y a los deudores del CAE que se están viendo altamente afectados”, señaló la parlamentaria.