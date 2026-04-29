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    Rastreo telefónico en Colombia y seguimiento de tres inmuebles: así se desactivó el secuestro que duró siete días

    El plagio del dueño de un negocio ferretero de 84 años en San Miguel complicó durante una semana al gobierno. La negociación que llevó la PDI y la Fiscalía implicó asegurar que se le suministrara insulina. El caso dejó detenidos en Santiago e Iquique y desnudó la reactivación del Tren de Aragua. Durante las próximas horas la policía espera conseguir más aprehensiones.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Fue en una calle en la comuna de Colina que un grupo de sujetos dejó al empresario Jorge Vera, de 84 años, luego de pasar siete días secuestrado. Así fue como terminó un plagio que preocupaba al gobierno y que había derivado en una delicada negociación para la Bipe de la PDI y la Fiscalía ECOH.

    La aparición de Vera en Colina ocurrió mientras en paralelo a esa escena, a seis kilómetros de ese lugar, un auto comenzaba a ser incendiado en plena noche.

    Ambos sucesos fueron las piezas clave para que la PDI activara un operativo y así constatara que Vera estaba a salvo. Previamente, según el Ministerio Público, ya se habían desplegado diligencias para dar con los involucrados en el secuestro.

    Abajo, de chaqueta naranja, Jorge Vera.

    Quienes saben del caso cuentan que Vera llegó lúcido hasta la comisaría de Carabineros. La Bipe lo fue a buscar hasta allá, luego lo llevaron a constatar lesiones y finalmente al cuartel de la policía civil. Testigos de su liberación relatan que no se veía afectado y, su primera reacción, fue mostrar agradecimiento por las gestiones realizadas.

    Hasta el cuartel de la PDI llegó un hijo con su nieta. El hijo aseguró que su padre se veía más delgado, pero comentó que no veía lesiones a la vista. La preocupación por la salud de Vera era uno de los elementos clave de este secuestro.

    Quien fuera secuestrado en la comuna de San Miguel hace una semana, junto con tener 84 años, padecía de diabetes y era insulinodependiente. Por eso parte de la negociación de la PDI implicó chequear las pruebas de vida, pero también asegurarse de que Vera recibiera insulina para mantener su estado de salud.

    Tren de Aragua otra vez

    El auto que fue quemado en Colina actualmente está siendo periciado. Fue a través de este vehículo que Vera fue dejado en Colina. Sin embargo, las pistas que ha ido siguiendo la PDI y la Fiscalía apuntan a que este secuestro está vinculado al Tren de Aragua y que incluso tiene nexos con bandas de crimen organizado a nivel internacional.

    Los cuatro detenidos cayeron en operativos que se dieron de manera simultánea. De los cuatro, hay tres venezolanos en situación migratoria irregular y un chileno. Dos fueron capturados en Santiago y dos en Iquique porque allá tenían sus domicilios.

    El imputado de nacionalidad chilena tiene un taller mecánico en Cerro Navia y en ese lugar los investigadores encontraron parte de la insulina que le fue suministrada a Vera.

    La dinámina del secuestro, hasta ahora, reflejaría que Vera estuvo siendo seguido en los días previos a su captura y ya en cautiverio lo movieron en al menos tres inmuebles distintos. Incluso se sospecha que pudo haber estado incluso fuera de Santiago.

    Héctor Barros, fiscal regional coordinador ECOH. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    “Estas organizaciones están vinculadas al Tren de Aragua. En este caso los lugares de cautiverio no son uno, sino que ellos permanentemente van cambiando de lugar a las víctimas con la finalidad de que nosotros no las podamos encontrar”, afirmó el fiscal coordinador ECOH Héctor Barros.

    Durante toda la negociación hubo contactos telefónicos con el equipo de la PDI que lidera el subprefecto Hassel Barrientos. En ese proceso la policía civil constató que las llamadas se ejecutaban desde números colombianos. Por eso los investigadores solicitaron ayuda a la policía de Colombia para realizar el rastreo telefónico. Este miércoles el director de la PDI Eduardo Cerna agradeció la colaboración de sus pares de Colombia.

    Si bien la Fiscalía descartó que los bienes patrimoniales de Vera y su rol como prestamista informal fuese un antecedentes de la carpeta investigativa, lo cierto es que la víctima era conocida en San Miguel por su negocio ferretero, pero también por los caballos que tenía en el Hipódromo de Concepción.

    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Su eventual capacidad de pago, por el momento, explicaría su secuestro. Por eso durante el plagio parte de la negociación implicó la exigencia de depósitos. Entre medio hubo uno de al menos $700 mil, pero en total se habría alcanzado a pagar una suma millonaria.

    “Esta investigación está en desarrollo. Seguimos trabajando para identificar a cada una de las personas que participan en este hecho y posteriormente lograr su detención en Chile o en el país donde se desplacen”, dijo Barrientos. El subprefecto además informó que la familia de Vera contará con protección policial.

    Los imputados, en tanto, pasarán a control de detención durante la jornada del jueves. La policía civil espera que durante la jornada caigan más imputados en este secuestro.

    Más sobre:SecuestroPDIBipeFiscalíaECOHJorge VeraTren de Aragua

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