De Liceos Bicentenario a la PGU: Quiroz también sugirió recortar al menos un 15% del presupuesto de otros 260 programas

El gobierno ha intentado por todos los medios de desactivar el lío en el que se vio envuelto luego de que La Tercera diera a conocer que el Ministerio de Hacienda de Jorge Quiroz había enviado los lineamientos a todo el resto de secretarios de Estado para elaborar sus propuestas de Presupuesto 2027. En el texto el ministro les sugería a sus pares “descontinuar” un total de 142 programas, idea que el Ejecutivo ha buscado aclarar. Pero en ese oficio, además, Quiroz hacía otra propuesta, apuntando a los programas que los ministerios deben recortar el 15% de su presupuesto. Estos, acorde a la información que logró recabar este medio, son 260.

“Dichas recomendaciones se fundamentan en una metodología que utiliza criterios de las recomendaciones de la Comisión para Reformas Estructurales de Gasto Público, los hallazgos y resultados del Sistema de Monitoreo y Evaluación exante, expost y el reporte del Registro de Información Social”, se lee en uno de los anexos de los oficios de Quiroz.

Además, el texto explicita: “Ajuste presupuestario: se debería aplicar una disminución presupuestaria de al menos el 15%”. Esto se da en un contexto donde ya le ha pedido a los ministerios rebajar el 3% de su erario 2026.

Así las cosas, y aun cuando falta todo el proceso de negociación entre carteras y el jefe de la billetera fiscal, el ministerio al que se le sugiere dicho ajuste es el de Educación que comanda María Paz Arzola, con 42. Entre ellos se cuentan algunos sensibles incluso para parte del propio oficialismo, como los Liceos Bicentenario de Excelencia impulsados por el expresidente Sebastián Piñera. También están bajo la lupa de Hacienda los recursos para la retención escolar y el aporte institucional a las universidades estatales, un posible recorte por el que los rectores de dichas casas de estudio ya plantaron su postura. Hay, además, ocho becas en ese listado, entre la Juan Gómez Millas, Vocación Profesor o para hijos de profesionales de la educación. El Crédito con Aval del Estado (CAE) también es parte de esos 42 programas.

Después del Mineduc asoma el Ministerio de Desarrollo Social, con 34 programas bajo la sugerencia de recortar un 15% su presupuesto de cara al 2027. Varios de ellos dependen del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, más conocido como Mejor Niñez. En ese listado, entre otros, aparece la captación de familias de acogida, el programa de adopción y las residencias familiares. Incluso asoma Chile te Cuida, que es el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados de Chile empujado por Gabriel Boric y del cual el gobierno de José Antonio Kast ya ha dicho que no se verá afectado y, por el contrario, favorecerán en su implementación. El Plan Protege Calles y la Red Local de Apoyos y Cuidados también están en esas sugerencias.

El tercer ministerio con más programas propuestos de recortar en un 15% es el del Trabajo, con 26. Casi todos dependen del Instituto de Previsión Social (IPS) y apuntan a aportes y bonos, como el familiar permanente, el de invalidez, el de bodas de oro, de invierno, por hijo y, de forma general, se menciona a la Pensión Garantizada Universal (PGU). El IPS, de hecho, es el servicio con más sugerencias a su haber, con 17.

El de Cultura es el cuarto ministerio al que más recomendaciones de este tipo se le hacen. Son un total de 24 y entre los recursos a los que el ministro Quiroz les pide recortar en un 15% se encuentran algunos asignados a los museos Histórico Nacional, Nacional de Historia Natural y MIM. También figuran bajo escrutinio los dineros para el Centro Cultural Palacio de La Moneda, el GAM y el Teatro Municipal de Santiago.

El top 5 de ministerios con más programas a los que se les sugiere un ajuste presupuestario lo cierra Economía y Salud, ambos con 21. En el caso de la primera de estas carteras, varios de ellos son administrados por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), como el Crédito MiPyme o Potencia. También algunos dependientes del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), como el programa de promoción turística internacional y nacional, o la regulación de servicios turísticos.

En tanto, del Minsal revisar el plan de ingreso, formación y retención de especialistas, los dineros destinados para la productividad quirúrgica y resolución de listas de espera (uno de las grandes promesas de campaña de Kast), el programa de prevención del VIH e infecciones de transmisión sexual o el programa nacional de inmunizaciones.

En total, son 22 los ministerios a los que les llegó al menos una de estas sugerencias.

Entre otros, a Seguridad le ordenan revisar Denuncia Seguro; a Mujer, la atención inicial de las violencias de género; a Deportes, Crecer en Movimiento; al MTT, el Transporte Público Metropolitano, y a Vivienda, Recuperación de Barrios.

Respecto de la polémica, este martes el propio Quiroz dijo en Radio Infinita que “hay muchos de estos programas que están muy cuestionados, a veces la gente se preocupa porque hay mucho gasto de administración y hay funcionarios que trabajan los programas. En fin, todos sabemos cómo está funcionando el Estado y por qué llegamos acá a tratar de que las platas se gasten de mejor modo”.