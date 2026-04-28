Quiroz asegura desconocer origen de filtración de oficio de Dipres, pero desliza: “A lo mejor algún funcionario tenía interés”

Durante el viernes pasado un oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) fue filtrado y desató una ola de críticas, no solo por su sugerencia de revisar, ajustar e incluso “descontinuar” programas públicos, entre ellos el de alimentación escolar, sino también por el hecho de la filtración.

Por ejemplo, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, hizo un llamado al Segundo Piso a revisar errores y “tomar las riendas”.

En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), sostuvo que “evidentemente, el oficio de Hacienda no comunica bien y no llegó en el momento correcto”.

Así las cosas, consultado sobre el tema y considerando el “fuego amigo”, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló desconocer el origen de la filtración, pero dejó ver posibles opciones de lo que ocurrió.

“No sé cómo se filtró, no sé quién la filtró, pero hay dos tipos de oficios, reservados y no reservados. Normalmente los oficios reservados se dejan para casos donde hay un tema extremadamente sensible y nosotros no consideramos sensible, sencillamente, tratar de optimizar los programas públicos y es por eso que los oficios no son reservados”, comenzó explicando en radio Infinita.

“Siempre es un instrumento de diálogo entre reparticiones y algunos funcionarios de alguna repartición o de algún ministerio, no estoy pensando que hayan sido los ministros, pueden ser de niveles más bajos (...) algún funcionario a lo mejor encontró una buena idea filtrarlo, a lo mejor tenía algún interés”, continuó.

“Recordemos que hay muchos de estos programas que están muy cuestionados, a veces la gente se preocupa porque hay mucho gasto de administración y hay funcionarios que trabajan los programas. En fin, todos sabemos cómo está funcionando el Estado y por qué llegamos acá a tratar de que las platas se gasten de mejor modo”, concluyó el ministro.