Arrau visita a carabineros hospitalizados y subraya importancia de reforzar protección a funcionarios

En el marco una visita a dos funcionarios hospitalizados en el Hospital de Carabineros, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reiteró la disposición del Ejecutivo de poner urgencia a dos proyectos para respaldar a las fuerzas policiales, medidas anunciadas el sábado.

El titular de Seguridad comunicó a través de X que durante la mañana del domingo concretó una visita a los funcionarios de Carabineros Rodrigo Ruiz y Salomón Alcayaga, ambos hospitalizados por lesiones graves producidas mientras ejercían sus funciones, instancia en la que aprovechó de respaldar a la institución.

“Rodrigo fue atropellado mientras participaba en la detención de un imputado por violencia intrafamiliar, y Salomón resultó gravemente herido en un accidente de tránsito. A ellos y sus familias les expresamos todo nuestro respaldo y nuestros deseos de una pronta recuperación. Detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y una vocación de servicio que Chile debe cuidar”, sostuvo Arrau.

“Ese respaldo debe traducirse en acciones concretas. Esta semana daremos urgencia a dos proyectos para aumentar las penas por atentados contra Carabineros y extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios de franco. Protegeremos con firmeza a quienes trabajan por la seguridad de todos", enfatizó el jefe de cartera de Seguridad.

Fue el pasado sábado que la administración del Presidente José Antonio Kast la urgencia legislativa a dos proyectos destinados a fortalecer la protección de las policías, acogiendo parte de las propuestas impulsadas por la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) bajo la denominada agenda “Naín-Retamal 2.0”.

De hecho, todo el debate en torno a la legislación aprobada en 2023 comenzó a raíz de la moción parlamentaria presentada por el Partido Comunista (PC) que pretende derogar aspectos centrales de la Ley Nain-Retamal.