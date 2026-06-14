Arrau visita a carabineros hospitalizados y subraya importancia de reforzar protección a funcionarios
"Detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y una vocación de servicio que Chile debe cuidar. Ese respaldo debe traducirse en acciones concretas”, sostuvo Arrau durante su visita en el Hospital de Carabineros.
En el marco una visita a dos funcionarios hospitalizados en el Hospital de Carabineros, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reiteró la disposición del Ejecutivo de poner urgencia a dos proyectos para respaldar a las fuerzas policiales, medidas anunciadas el sábado.
El titular de Seguridad comunicó a través de X que durante la mañana del domingo concretó una visita a los funcionarios de Carabineros Rodrigo Ruiz y Salomón Alcayaga, ambos hospitalizados por lesiones graves producidas mientras ejercían sus funciones, instancia en la que aprovechó de respaldar a la institución.
“Rodrigo fue atropellado mientras participaba en la detención de un imputado por violencia intrafamiliar, y Salomón resultó gravemente herido en un accidente de tránsito. A ellos y sus familias les expresamos todo nuestro respaldo y nuestros deseos de una pronta recuperación. Detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y una vocación de servicio que Chile debe cuidar”, sostuvo Arrau.
“Ese respaldo debe traducirse en acciones concretas. Esta semana daremos urgencia a dos proyectos para aumentar las penas por atentados contra Carabineros y extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios de franco. Protegeremos con firmeza a quienes trabajan por la seguridad de todos", enfatizó el jefe de cartera de Seguridad.
Fue el pasado sábado que la administración del Presidente José Antonio Kast la urgencia legislativa a dos proyectos destinados a fortalecer la protección de las policías, acogiendo parte de las propuestas impulsadas por la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) bajo la denominada agenda “Naín-Retamal 2.0”.
De hecho, todo el debate en torno a la legislación aprobada en 2023 comenzó a raíz de la moción parlamentaria presentada por el Partido Comunista (PC) que pretende derogar aspectos centrales de la Ley Nain-Retamal.
En concreto, la moción de la bancada comunista busca eliminar las disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa de Carabineros y restablecer una versión previa de la figura de apremios ilegítimos.
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