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    El nuevo ciclo del Cruch con el rector Osvaldo Corrales como vicepresidente ejecutivo hasta 2028

    La nueva autoridad definió como prioritario el fortalecimiento de la formación inicial docente, la construcción de un sistema de financiamiento sostenible para la educación superior, la modernización de las trayectorias formativas y el desarrollo de capacidades para incorporar responsablemente la IA en el quehacer universitario.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) inició este jueves un nuevo ciclo institucional con el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, asumiendo formalmente como vicepresidente ejecutivo para el período 2026-2028.

    Corrales asumió en una ceremonia que incluyó el cierre de la gestión de Emilio Rodríguez durante cuatro años y la presentación de la Cuenta Pública Participativa 2026, a cargo de la secretaria general del Consejo, Angélica Bosch.

    La instancia tuvo lugar en la sede del Congreso Nacional en Santiago y fue encabezada por la ministra de Educación, María Paz Arzola, autoridad que preside el Cruch, una organización que agrupa a 30 universidades, con presencia desde Arica hasta Magallanes.

    Además, contó con la participación de la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés; la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi; el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Andrés Bernasconi; rectoras y rectores del Cruch; y representantes del sistema de educación superior y de organismos públicos vinculados al sector.

    “Cuando hablamos del Consejo de Rectoras y Rectores, hablamos de las universidades donde estudian más de la mitad de las y los estudiantes universitarios de Chile. Ese liderazgo se expresa también en su calidad: según la Comisión Nacional de Acreditación, 29 de sus 30 universidades cuentan con acreditación en los niveles avanzado o de excelencia, y 13 alcanzan el nivel de excelencia”, destacó la ministra Arzola en la ocasión.

    En cuanto a los desafíos, la ministra hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el acompañamiento a las y los estudiantes y avanzar hacia trayectorias formativas más eficientes.

    Como parte de la ceremonia, se hizo entrega de la Memoria de Gestión 2022-2026, documento que reúne los principales avances institucionales del período en que Emilio Rodríguez encabezó el Cruch.

    Rodríguez agradeció el respaldo recibido durante su gestión y destacó el carácter colectivo de los avances del consejo.

    “Los cargos concluyen. Las responsabilidades institucionales permanecen. Entrego esta función con gratitud y con la satisfacción de haber contribuido a una tarea colectiva”.

    Osvaldo Corrales, en tanto, que desarrollará sus funciones con Marcela Momberg Alarcón como vicepresidenta ejecutiva alterna, dijo asumir esta tarea “con plena conciencia de la importancia que ella tiene, con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de dar continuidad al trabajo colectivo que el Consejo ha construido a lo largo de su historia”.

    “Lo que caracteriza al Consejo de Rectoras y Rectores es la defensa inclaudicable de un conjunto de valores y principios que nos unen y que buscamos proyectar al resto de la sociedad: la democracia y los derechos humanos; la equidad, la inclusión y la movilidad social; el reconocimiento del mérito; una fuerte vocación pública; la autonomía, diversidad y libertad académica; la búsqueda de la excelencia en el cumplimiento de todos nuestros roles misionales y, sobre todo, la concepción de la educación como un derecho social y humano, que es condición necesaria para el desarrollo de las personas y de la sociedad”, resaltó el rector.

    Entre las prioridades del nuevo período, Corrales identificó el fortalecimiento de la formación inicial docente, la construcción de un sistema de financiamiento sostenible para la educación superior, la modernización de las trayectorias formativas y el desarrollo de capacidades para incorporar responsablemente la inteligencia artificial en la docencia, la investigación y la creación de conocimiento.

    Más sobre:CruchOsvaldo CorralesEducaciónMineducEducación superiorMaría Paz Arzola

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