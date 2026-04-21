Magdalena Vergara espera el visto bueno de Contraloría para asumir como primera encargada del Sistema Nacional de Cuidados

El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados -o Chile Cuida- tiene a su primera encargada. O secretaria, como se le denomina a la máxima responsable. Se trata de Magdalena Vergara Vial , abogada de la Universidad de los Andes y máster en Derecho de la Universidad de St. Thomas.

Su nombramiento se encuentra en tramitación en la Contraloría General de la República, aunque según reseñan desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a cargo del sistema, lo anterior es solo una formalidad, porque el cargo está creado y ella comenzó a ejercer funciones desde el mismo 11 de marzo.

En lo formal, Vergara estará a cargo de la planificación, coordinación y articulación intersectorial para promover y fortalecer los programas de apoyos y cuidados. Además, será la persona a cargo de la implementación para poner en marcha un sistema que la administración de Gabriel Boric abraza con fuerza y considera como uno de sus legados. En lo concreto, es una política pública cuya ley fue promulgada en febrero 2026 y que crea un cuarto pilar de protección social articula instituciones y programas para garantizar el derecho al cuidado de personas dependientes y darle apoyo a los cuidadores no remunerados.

La profesional tiene recorrido en el ámbito académico, así como también incursiones en el mundo político y en medios de comunicación en calidad de columnista y panelista. Fue directora de Formación y de Estudios en IdeaPaís, donde, entre otros temas, trabajó en materias de cuidados. Luego fue directora ejecutiva de Acción Educar para posteriormente volver a Idea País, organismo donde se desempeñó como investigadora Senior.

Magdalena Vergara junto al equipo de Evelyn Matthei. Foto: Pablo Vásquez / La Tercera.

En materia política se desempeñó como encargada del área de Educación del comando de José Antonio Kast en la elección de 2021 que finalmente perdió con Gabriel Boric. Su rol se concentró en la segunda vuelta, enfocándose en el modelo educativo y la coordinación de propuestas de equidad de género. Esa vez, por ejemplo, trabajó en conjunto con la UDI para modificar aspectos del programa original en materia de mujer y familia.

En 2022 fue candidata a diputada -sin éxito- por el distrito 9, compuesto por las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

Posteriormente trabajó con Evelyn Matthei como coordinadora programática durante su campaña como candidata presidencial, asumiendo la vocería en materia de educación. Después de ello pasó a reforzar al comando de Kast de cara a la segunda vuelta. No pocos, de hecho, propusieron su nombre como alternativa para asumir alguno de los cargos del Mineduc, incluso como ministra. Antes ya había sido una permanente voz crítica de la gestión del presidente Gabriel Boric en áreas como educación, seguridad y la reconstrucción en Valparaíso.

Vergara llega, dicho está, a hacerse cargo de la instalación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, una de las banderas de la administración Boric y que en el último tiempo ha estado bajo la lupa.

De hecho, en una de las primeras presentaciones de la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulff, en la Comisión Familia de la Cámara de Diputados, tuvo que hacerse cargo de interrogantes sobre una materia con marcado sello del Frente Amplio. En esta instancia, la autoridad deslizó que el informe financiero de la iniciativa no tiene recursos, encendiendo las alarmas de los diputados hoy opositores, pero también de quienes lideraron la administración anterior.

Cercanos al trabajo de la exministra de la cartera, Javiera Toro, señalan en privado que lo planteado por Wulf en esa ocasión no es correcto, que la iniciativa sí cuenta con el financiamiento respectivo, principalmente para el programa de la red local de apoyos y cuidados que implementan municipios. De hecho, la propia Toro expresó vía redes sociales que “me escriben con preocupación cuidadoras sobre dichos de la ministra Wulf de que el Sistema de Cuidados no tendría financiamiento. Aclaro que sí lo tiene: la Ley 21.805 incluye la proyección de gasto en su informe financiero. Es más, gran parte del financiamiento ya está en el presupuesto vigente del ministerio para ejecutar en 2026″.

La preocupación naciente en ese momento, además, es que en el contexto del ajuste fiscal anunciado por Kast se le quitara dinero a esta política pública.

La minsitra junto al presidente José Antonio Kast.

“Como gobierno tenemos el desafío de implementar la nueva ley y en ella están incorporadas una serie de acciones, muchos reglamentos y también establecer una institucionalidad. A eso estamos abocados con toda la energía y urgencia. Pero también en el informe financiero hay ciertos asuntos que no estaban considerados y estamos trabajando para contar con esos recursos”, dijo posteriormente en entrevista con La Tercera la propia Wulf.

Además de ello, en la cartera señalan que aún no se toman decisiones al respecto, que lo están analizando -lo que incluye eventuales modificaciones en el programa-, recalcando que la ministra ha dicho varias veces que no habrá recortes a los programas sociales.

“El sistema nacional de apoyos y cuidados tiene un informe financiero, pero ese no tiene financiamiento, por lo que estamos evaluando y trabajando con la Dipres para ver cómo hacer la implementación de la política, y en caso de ser necesario, también discutir en el Parlamento diferentes posibilidades”, recalcan.

Respecto del cruce, la exsenadora Carmen Gloria Aravena indica que efectivamente durante la tramitación del proyecto su financiamiento fue uno de los nudos críticos. “El riesgo que ahora existe es que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados se vea afectado por la realidad fiscal del Estado”, cree, sumando que “la comisión comprendió que lo relevante era implementar la política de manera progresiva sabiendo que no existían recursos muy relevantes para dar inicio al proceso”.