¿Cómo enfrentar la escalada de violencia en los colegios?

Hace algunos días, la tragedia ocurrida en un colegio de Calama, que terminó con la inspectora del Instituto Silva Lezaeta muerta a manos de uno de sus alumnos, abrió la puerta a una discusión urgente en el país: la realidad de las escuelas y colegios en Chile, en donde el bullying escolar, la pérdida de autoridad de los profesores dentro de la sala de clases y el aumento de la violencia entre los mismos estudiantes.

Para hablar sobre el tema, esta semana A BORDO tuvo como invitados a Jonathan Martínez Líbano, director del Magister en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la Universidad Andrés Bello, y a Rafael Carrasco, subdirector de SUMMA, Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, quienes analizaron las distintas aristas de la violencia escolar y la necesidad de una mayor preocupación por la salud mental de los niños, niñas y adolescentes.