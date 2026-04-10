¿Cómo enfrentar la escalada de violencia en los colegios?
Polo Ramírez conversa esta semana con Jonathan Martínez-Líbano, director del magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la Universidad Andrés Bello, y con Rafael Carrasco, subdirector de SUMMA, a propósito de los recientes hechos que han puesto al tema de la violencia escolar en primera plana noticiosa.
Hace algunos días, la tragedia ocurrida en un colegio de Calama, que terminó con la inspectora del Instituto Silva Lezaeta muerta a manos de uno de sus alumnos, abrió la puerta a una discusión urgente en el país: la realidad de las escuelas y colegios en Chile, en donde el bullying escolar, la pérdida de autoridad de los profesores dentro de la sala de clases y el aumento de la violencia entre los mismos estudiantes.
Para hablar sobre el tema, esta semana A BORDO tuvo como invitados a Jonathan Martínez Líbano, director del Magister en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la Universidad Andrés Bello, y a Rafael Carrasco, subdirector de SUMMA, Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, quienes analizaron las distintas aristas de la violencia escolar y la necesidad de una mayor preocupación por la salud mental de los niños, niñas y adolescentes.
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