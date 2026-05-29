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    La impactante explosión de un cohete de Blue Origin durante lanzamiento de prueba en Florida

    El cohete New Glenn de la empresa de Jefff Bezos explotó durante la noche del jueves en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, producto de una anomalía.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Pese a la magnitud de las llamas y humo de la explosión -que quedó captada por una cámara de televigilancia -, no se reportaron heridos.

    Según EFE, la aeronave New Glenn estaba prevista para participar en próximas misiones de despliegue de satélites, incluidos aparatos de la red de internet espacial de Amazon, proyecto impulsado para competir con Starlink de SpaceX.

    Más sobre:ActualidadMundoBlue OriginExplosiónNew Glenn

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