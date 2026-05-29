IDEOS: Lanzan plataforma interactiva que evalúa la salud del océano chileno en 105 comunas costera

La Universidad Católica del Norte (UCN), el centro Data Observatory (DO) y el Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS) lanzaron IDEOS, la plataforma interactiva de usabilidad ágil, sencilla e intuitiva, que evalúa la salud de los océanos en todas las comunas costeras de Chile. Autoridades de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) celebraron este lanzamiento, que permite democratizar el acceso a datos de valor para el cuidado sostenible de nuestros océanos, sus recursos y actividades económicas.

IDEOS nació en 2024 como un proyecto FONDEF IDeA I+D y contempló la creación de una base de datos integrada, además de una plataforma web interactiva de acceso abierto, que permite visualizar el Índice de Salud del Océano (IdSO) de 105 comunas costeras de Chile y acceder a un servidor de mapas que permite su interoperabilidad con otras fuentes de información abierta.

La plataforma muestra de forma amigable los resultados del índice a distintas escalas, incluyendo el puntaje nacional, las 10 metas que lo componen y los resultados por comuna. Habilita evaluaciones periódicas en el futuro y facilita su uso por parte de instituciones públicas, comunidades costeras, centros de investigación y ciudadanía interesada.

En la agenda marina internacional se ha reconocido que el acceso activo, abierto y oportuno a datos es un requisito para mejorar la resiliencia de los océanos y fortalecer la gobernanza. En este sentido, la complementación de IdSO e IDEOS aporta un instrumento para acompañar el proceso mediante el cual Chile busca avanzar en su agenda oceánica, mejorar los mecanismos de seguimiento y fortalecer las decisiones orientadas a la conservación y gestión sostenible del océano.

Los datos que alimentan la plataforma IDEOS son levantados desde bases públicas, e instituciones que ponen a disposición su información para colaborar en el robustecimiento de la información científica de territorio oceánico. Su mapa interactivo e intuitivo, ofrece elementos visuales de fácil acceso como infografías o semáforos, para democratizar la comprensión de esta información para todo tipo de usuario.

El subdirector nacional de SERNAPESCA, Esteban Donoso aseguró que la colaboración funciona como un eje central y un pilar del desarrollo. “Esta plataforma es el resultado de un esfuerzo colaborativo que implica aunar las voluntades de varias organizaciones y el valor que tiene es que genera información trazable para tomar decisiones con tranquilidad. Es la punta de iceberg de un tremendo esfuerzo para recopilar información, procesarla, curarla y luego hacerla confiable. Hoy celebro el resultado de este esfuerzo para seguir avanzando. La información sin acción no genera inteligencia”, explicó.

Mientras que la coordinadora del IdSO Chile e investigadora del SECOS, Laura Nahuelhual, precisó: “la primera evaluación de la salud del océano la realizamos en 2024, pero en ese momento no contábamos con una plataforma que pudiera disponibilizar los resultados y los datos que componen el índice. IDEOS no solo permitirá eso, sino que es esencialmente “la” herramienta para monitorear de ahora en más la salud del océano en Chile”.

El director ejecutivo de Data Observatory, Rodrigo Roa, agregó por su parte, que “esta plataforma no solo busca representar el índice de salud de los océanos, sino que es un elemento vivo que se va a ir nutriendo año a año. Es una plataforma construida bajo la lógica de los datos abiertos para su uso por distintos actores, pero también cumple con los principios de proveer datos encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables, y es que buscamos alcanzar una interoperabilidad real. (...) en la medida que se siga alimentando de datos esta plataforma logrará una mayor exactitud en las posibles simulaciones”.

El IdSO (Ocean Health Index, OHI en contexto mundial) mide el estado de salud de los océanos del mundo, desde escalas globales hasta escalas locales o comunales, y califica a un océano como “saludable”, en cuanto entrega de manera sostenible una variedad de beneficios a las personas, ahora y en el futuro. Estos beneficios, se manifiestan a través de 10 indicadores o “metas”, las que incluyen: Biodiversidad; Secuestro de Carbono; Aguas limpias; Protección Costera; Sentido de lugar; Oportunidades de Pesca Artesanal; Productos Naturales; Economías y Medios de Vida; Provisión de Alimentos de Pesquerías Artesanales y Maricultura; y Turismo y Recreación.

Particularmente, sobre los resultados de IdSO 2026, que alimentan la plataforma creada, la Dra. Pilar Haye, investigadora y académica de UCN, comentó: “el océanos sostiene alimentos, trabajo, cultura, protección costera, biodiversidad y bienestar, entre otras cosas, siendo beneficios que los océanos nos aporta a las personas, y para mantener su salud debemos aprender a mirar en detalles los factores que lo determinan. No es un valor tan simple, ya que considera presiones y resiliencias, y capacidad de respuesta. (...) es muy importante tener información útil, confiable, trazable y rigurosa para tomar decisiones y conciencia pública, y así identificar potenciales problemas antes de que sean crisis”.

El director de tecnología de Data Observatory, Álvaro Paredes, agregó: “IDEOS es una infraestructura de datos espaciales de 105 comunas costeras que incluyen Chile insular. Son aproximadamente 98 capas de entrada que terminan generando 120 datasets y respuestas en menos de 2 segundos. Para cada comuna se analizaron 6 dimensiones. (...) Esta plataforma permite operacionalizar los resultados del IdSO mediante flujos de datos trazables, estandarizados y actualizables, facilitando el acceso a información desagregada, la exploración de patrones espaciales y el seguimiento temporal de indicadores relevantes”.

Finalmente, Stefan Gelcich, director del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera, concluyó: “necesitamos basarnos en datos, ir democratizando los datos que tenemos y este tipo de plataformas van a apoyar los planes de desarrollo comunal, espacios delibarativos para la planificación participativa. Y en ciencias, tenemos que abrazar la diversidad y este tipo de plataformas permite trabajar con la heterogeneidad y la interdisciplina”.

Resultados generales de IDSO 2026 para Chile

A nivel nacional, el IdSO tuvo un puntaje de 61 dentro del rango intermedio-alto, al igual que la evaluación 2024. Las metas con mejor desempeño fueron Economías y Medios de Vida (92,3) y Secuestro de Carbono (80,6), ambas dentro del rango muy alto. En contraste, los puntajes más bajos corresponden a las metas vinculadas a usos más intensivos del espacio marino- costero, como Productos Naturales (30,6) y Oportunidades de Pesca Artesanal (22,7). Este patrón es parcialmente consistente con los resultados de la evaluación de 2024.

Lanzan plataforma interactiva que evalúa la salud del océano chileno en 105 comunas costeras

En cuanto al análisis por comuna costera, los puntajes más altos se observaron en comunas como Puerto Varas, Treguaco y Torres del Paine, donde se combinan bajas presiones antrópicas directas, como una reducida contaminación industrial, baja densidad de centros de cultivo, escaso tráfico marítimo y limitada presión turística (a excepción de Torres del Paine), con la presencia de hábitats costeros relativamente estables, que no han experimentado cambios espacio-temporales significativos en los entre 2020 y 2024.