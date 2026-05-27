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    Dos joyas de la arquitectura chilena para ver en Santiago en el Día del Patrimonio 2026

    El Palacio Herquíñigo y la Casona de Las Condes, ambos de la Universidad Andrés Bello, revivirán su historia y majestuoso pasado este sábado 30 y domingo 31 de mayo. Aquí, un poco de la historia de ambos y cómo inscribirse para recorrerlos y ser parte de otras interesantes actividades.

    Ricardo OlavePor 
    Ricardo Olave
    La histórica Casona de Las Condes permitirá recorrer uno de los pocos vestigios de arquitectura rural colonial que sobreviven en Santiago.

    El Día del Patrimonio, que este año se celebrará durante el 30 y 31 de mayo, es siempre un entretenido punto de encuentro para los amantes de la historia, la arquitectura y el pasado del país, que da la oportunidad de conocer detalles y secretos de muchas de las construcciones chilenas más antiguas; algunas que datan incluso de la época de la Colonia.

    En el marco de esta ruta, la Universidad Andrés Bello (UNAB) abrirá al público y de forma gratuita dos de sus edificios patrimoniales más emblemáticos: la Casona de Las Condes y el Palacio Herquíñigo, que tendrán recorridos personalizados y exposiciones adicionales para los visitantes.

    “Estos edificios permiten comprender que el patrimonio no es solamente una pieza del pasado, sino también una herramienta cultural y educativa para el presente. Cuando una universidad abre estos espacios a la comunidad, también abre una conversación sobre la memoria de la ciudad y su identidad”.

    Ricardo Abuauad, arquitecto, urbanista y decano del Campus Creativo de la UNAB.
    El Palacio Herquíñigo abrirá sus puertas durante el Día del Patrimonio con recorridos guiados por sus históricos salones, vitrales y escaleras de mármol.

    SÁBADO 30 DE MAYO: Recorrido guiado por Palacio Herquíñigo

    Desde el año pasado la UNAB abre las puertas de este inmueble, construido en 1919 por el arquitecto Ricardo Larraín Bravo para el diplomático y parlamentario Alejandro Herquíñigo Gómez (1879-1948), quien fue diputado entre 1918 y 1930.

    Una construcción de poco más de 2 mil mt2 que en su interior revela los secretos y detalles de la intimidad de las familias que se enriquecieron durante el auge salitrero de fines del siglo XIX y comienzos del XX.

    Larraín Bravo, quien durante esos años estaba en plena construcción de la Iglesia de los Sacramentinos, levantó este palacio con un estilo neoclásico y marcada influencia francesa, símbolo del lujo y la sofisticación de la época.

    Una construcción que hasta hoy conserva sus salones principales, sus vitrales centenarios, sus molduras y una imponente escalera de mármol; todos, elementos que conviven con las adecuaciones necesarias para permitir su uso académico y cultural.

    Construido en 1919 con inspiración neoclásica francesa, el Palacio Herquíñigo refleja el lujo y la sofisticación de la élite chilena de comienzos del siglo XX.

    El Barrio República representa una etapa muy importante de la modernización de Santiago. El Palacio Herquíñigo conserva ese espíritu cosmopolita de comienzos del siglo XX y, al mismo tiempo, demuestra que es posible adaptar edificios históricos a usos contemporáneos sin perder su identidad”, señala Ricardo Abuauad, decano del Campus Creativo UNAB.

    Los recorridos incluirán exposiciones culturales y recreaciones realizadas con Inteligencia Artificial sobre figuras históricas chilenas.

    Quienes decidan visitarlo también podrán disfrutar en su interior de la exposición “Rostros de mujeres en la historia de Chile”, que recrea con Inteligencia Artificial la imagen de 20 mujeres chilenas que dejaron huella en la construcción del país.

    República 290, Santiago (Campus República)

    Los recorridos guiados comenzarán a partir de las 10:30 horas, previa inscripción en http://unab.me/diapatrimoniosculturales

    Prepara tu Día de los Patrimonios.

    DOMINGO 31 DE MAYO: Recorrido guiado por Casona de Las Condes

    Para un país marcado por terremotos y desastres naturales, mantener en pie una estructura originada en el siglo XVI es una verdadera proeza. Por eso resulta especialmente interesante recorrer la histórica Casona de Las Condes, ubicada en Fernández Concha 700, en la comuna del mismo nombre.

    Considerada por especialistas como una de las construcciones más antiguas y mejor preservadas de Santiago, su arquitectura colonial, con gruesos muros de adobe, tejas chilenas y amplios patios, permite adentrarse en los primeros años de la capital.

    La propiedad tiene sus orígenes hacia 1560, cuando formaba parte de la antigua hacienda San José de la Sierra, vinculada posteriormente al mayorazgo del Conde de Sierra Bella, del cual deriva el nombre de la comuna de Las Condes.

    Durante las jornadas patrimoniales, visitantes podrán conocer gratuitamente dos emblemáticos edificios administrados por la Universidad Andrés Bello.

    Abierta al público por primera vez para el Día de los Patrimonios en 2023, la casona se ha convertido en uno de los panoramas culturales más atractivos de la zona oriente de Santiago. Fue declarada Monumento Histórico en 1982 y es administrada por la UNAB desde 1992, institución que ha impulsado su restauración y conservación.

    “La Casona de Las Condes es uno de los pocos testimonios materiales que sobreviven de la arquitectura rural colonial en Santiago. Preservar espacios como este permite conectar a las nuevas generaciones con formas de habitar y construir que son parte esencial de nuestra historia”.

    Ricardo Abuauad, arquitecto
    Con más de cuatro siglos de historia, la Casona de Las Condes destaca por sus muros de adobe, patios interiores y tejas chilenas conservadas hasta hoy.

    La casona también está ligada a uno de los mitos más antiguos de la capital. Debido a la magnitud de sus antiguos terrenos agrícolas y viñedos, existe la leyenda de que el cacique mitimae Vitacura, enviado desde Cuzco por el Imperio Inca para gobernar la zona de Santiago, habría escondido parte de un tesoro de oro en estas tierras.

    Aunque nunca se encontraron pruebas concluyentes sobre aquellos lingotes, el lugar sigue ofreciendo un escenario único al pie de la precordillera, incluyendo la histórica capilla San José, cuya existencia está registrada desde antes de 1693.

    Para quienes tomen el tour guiado, también podrán disfrutar de las exposiciones "Descubriendo a los fueguinos a través de Martín Gusinde" y "Retratos de Andrés Bello a través de la IA“.

    Fernández Concha 700, Las Condes

    Las visitas comienzan a partir de las 10:30 horas, previa inscripción en http://unab.me/diapatrimoniosculturales

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    Más sobre:LT BoardDía del Patrimonio 2026Día del PatrimonioPalacio HerquíñigoCasona de Las CondesBarrio RepúblicaLas CondesPanoramaCulturabranded-ltboard
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