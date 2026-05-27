J. K. Simmons y Spider-Man protagonizan momento viral en juego de béisbol en Nueva York
El juego entre los New York Mets y los Cincinnati Reds terminó convirtiéndose en un insólito cara a cara entre dos viejos “enemigos” del universo Marvel. El cómico momento fue registrado cuando la estrella de Hollywood, J. K. Simmons, quien encarnó al cascarrabias editor J. Jonah Jameson en los films de Spider-Man, fue abordado por un fan disfrazado del hombre Araña en el estadio Citi Field de Nueva York.
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