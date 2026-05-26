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    ¿Puede la grave crisis social en Bolivia llegar a militarizarse?

    Apenas 6 meses después de asumir el cargo, el presidente Rodrigo paz se enfrenta a una ola de violentas manifestaciones, bloqueos de carreteras y crecientes peticiones de su dimisión. Aunque el mandatario apuesta por el diálogo, los analistas no descartan que tenga sobre la mesa la posibilidad de militarizar el conflicto con una eventual declaración de Estado de excepción. Acá te lo contamos

    Por 
    Cristina Cifuentes y Rodrigo Bacigalupe
    Más sobre:LT ExplicaProtestas en BoliviaEvo MoralesViolentas protestas en Bolivia

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