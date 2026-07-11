Tifón Bavi deja 87 heridos en Taiwán y obliga a evacuar a cerca de dos millones de personas en China. Imagen referencial.

El tifón Bavi dejó al menos 87 heridos en Taiwán y obligó a evacuar a 1,71 millones de personas en la provincia china de Zhejiang, donde las autoridades elevaron al máximo el nivel de respuesta de emergencia ante la previsión de que el fenómeno toque tierra durante la madrugada de este domingo.

Según el Centro de Respuesta a Desastres de Taiwán, citado por la Agencia Central de Noticias (CNA) de Taiwán, las personas heridas no presentan lesiones de gravedad. La mayoría sufrió caídas de motocicleta, golpes con objetos, cortes o contusiones menores durante el paso cercano del tifón.

El organismo taiwanés también elevó a 14.476 el número de evacuados preventivos y contabilizó 1.456 incidencias, principalmente caídas de árboles y daños en infraestructura básica.

Las autoridades mantienen además 45 alertas rojas por riesgo de flujos de lodo, 28 de ellas en el condado de Hsinchu, en el noroeste de la isla, además de tres alertas rojas por riesgo de grandes deslizamientos.

La Agencia Meteorológica Central de Taiwán prevé levantar las alertas marítima y terrestre durante la mañana del domingo. Mientras tanto, más de 5.400 viajeros permanecen retenidos en islas periféricas bajo control de Taipéi a la espera de la reanudación del transporte.

China eleva respuesta de emergencia

En China, la provincia de Zhejiang elevó este sábado su respuesta de emergencia por tifón al nivel uno, el máximo, ante la aproximación de Bavi a su costa central y meridional.

A las 14.00 hora local, el Centro Meteorológico Nacional de China ubicó el centro del tifón a unos 290 kilómetros al este de la frontera entre Zhejiang y Fujian, sobre el sureste del mar de China Oriental.

Tifón Bavi deja 87 heridos en Taiwán y obliga a evacuar a cerca de dos millones de personas en China. Imagen referencial.

Según la previsión oficial, Bavi avanzará hacia el noroeste a una velocidad de entre 30 y 35 kilómetros por hora y tocará tierra hacia la medianoche o la madrugada del domingo entre Sanmen y Cangnan, en Zhejiang. Luego se internaría en el país y perdería intensidad.

La agencia oficial Xinhua informó que Zhejiang evacuó a 1,71 millones de personas, cerró 12.154 escuelas y guarderías, 444 lugares turísticos y 78 recintos culturales.

También se registraron cancelaciones masivas en aeropuertos del este de China y Taiwán, con actividad prácticamente paralizada en terminales como Wenzhou y Fuzhou, según el portal especializado Feichangzhun.

El Centro Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja por tifón y emitió la primera alerta roja del año por lluvias, con previsión de precipitaciones torrenciales en Zhejiang, Fujian, Taiwán y otras regiones del este y norte del país.

Bavi llega además después de una semana de desastres naturales en China, marcada por las lluvias asociadas al tifón Maysak, que dejaron al menos 39 muertos en Guangxi; un deslizamiento en Gansu, con 21 fallecidos; y tormentas y tornados en Hubei, con once muertos.