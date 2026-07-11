Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos

Rusia bombardeó la capital de Ucrania, Kiev, con misiles balísticos la madrugada de este sábado, lo que provocó daños estructurales en un área residencial de la ciudad y al menos diez heridos, según informaron las autoridades.

El jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko, confirmó en Telegram que Rusia estaba “atacando la capital con misiles”. Específicamente, el ataque dañó un edificio no residencial en un distrito, mientras que otro edificio de oficinas se incendió como consecuencia del bombardeo.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania confirmó, además, que una de las diez personas heridas corresponde a un un niño.

Desde junio, Kiev ha sido blanco de intensos ataques aéreos de parte de Rusia, llevados a cabo con un número creciente de misiles sobre el territorio ucraniano. El último bombardeo más mortífero se registró la noche del 1 al 2 de julio, en el que fallecieron 30 personas.

El ataque se produce un día después de que drones ucranianos atacaran infraestructuras petroleras en Rusia. En paralelo al ataque en la capital ucraniana, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que las defensas antiaéreas derribaron 178 drones de largo alcance sobre ocho regiones rusas, la anexionada península ucraniana de Crimea y los mares Negro y Azov.