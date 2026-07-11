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    Política

    Bancada PDG presenta proyecto para garantizar pago presencial en parquímetros

    La iniciativa, impulsada por el diputado Javier Olivares, busca que municipios y empresas concesionarias mantengan alternativas físicas de pago en estacionamientos de la vía pública. Además, establece que los usuarios no podrán ser multados si no existe esa opción.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Bancada PDG presenta proyecto para garantizar pago presencial en parquímetros. Imagen referencial.

    La Bancada del Partido de la Gente (PDG) presentó un proyecto de ley que busca garantizar que los estacionamientos en la vía pública cuenten siempre con una alternativa de pago presencial, evitando que los conductores sean sancionados por no utilizar aplicaciones móviles o códigos QR.

    La iniciativa, impulsada por el diputado Javier Olivares, apunta a modificar la normativa vigente para que municipios y empresas concesionarias mantengan mecanismos físicos de pago, ya sea mediante personal autorizado, tótems de atención u otros sistemas que permitan cancelar en efectivo o con tarjeta, además de las plataformas digitales.

    El proyecto también establece que, cuando no exista una alternativa presencial disponible, los usuarios no podrán ser afectados con multas, intereses ni denuncias por no haber podido pagar a través de medios digitales.

    El diputado Olivares explicó que la propuesta responde a una situación que, según señaló, ha sido planteada por personas de distintas comunas del país.

    Bancada PDG presenta proyecto para garantizar pago presencial en parquímetros. En la imagen, Javier Olivares. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Una importante cantidad de personas nos ha planteado la imposibilidad que muchas veces tienen cuando llegan a un estacionamiento público y descubren que solo se puede pagar mediante un código QR o una aplicación. Eso nos parece un absurdo. Nadie está obligado a tener un teléfono inteligente ni a descargar aplicaciones para poder pagar un servicio”, sostuvo.

    En ese sentido, el parlamentario agregó que “quienes cobran un estacionamiento deben ofrecer distintas alternativas de pago, no imponer una sola”.

    Por su parte, la diputada Lilian Betancurt afirmó que el proyecto busca evitar que la brecha digital termine afectando a quienes tienen mayores dificultades para acceder a estas tecnologías.

    Bancada PDG presenta proyecto para garantizar pago presencial en parquímetros

    “No podemos aceptar que un adulto mayor, una persona con discapacidad o alguien que no tiene acceso a internet reciba una multa simplemente porque no pudo pagar mediante una aplicación. La tecnología debe facilitar la vida de las personas, no transformarse en una nueva forma de exclusión”, señaló.

    En tanto, el diputado Alex Nahuelquín sostuvo que la modernización de los sistemas de pago debe resguardar la libertad de elección de los usuarios.

    “Modernizar no significa obligar a todos los ciudadanos a usar un solo sistema de pago. Los chilenos deben tener la libertad de elegir cómo pagar un servicio público, ya sea con efectivo, tarjeta o medios digitales. La innovación solo tiene sentido cuando incluye a todos”, afirmó.

    Bancada PDG presenta proyecto para garantizar pago presencial en parquímetros

    El diputado Patricio Briones, en la misma línea, recalcó que la responsabilidad de ofrecer mecanismos accesibles debe recaer en quienes administran el servicio.

    “Cuando un municipio o una empresa decide cobrar por un servicio, también debe hacerse responsable de ofrecer mecanismos de pago accesibles. No puede trasladar el costo de la digitalización a los usuarios ni convertir una falla del sistema en una multa para los ciudadanos”, indicó.

    La propuesta modifica la Ley N° 20.967, que regula el cobro de servicios de estacionamiento, y la Ley de Tránsito, incorporando la obligación de mantener mecanismos físicos de pago en estacionamientos administrados por municipalidades o concesionarios.

    Bancada PDG presenta proyecto para garantizar pago presencial en parquímetros

    Además, establece que la ausencia de una alternativa presencial constituirá una falta de servicio del operador, impidiendo que esa situación derive en multas, intereses o denuncias contra los usuarios.

    Con ello, la bancada busca compatibilizar el avance tecnológico con la disponibilidad de alternativas de pago para quienes no cuentan con teléfono inteligente, acceso a internet o manejo de aplicaciones móviles.

    Más sobre:Partido de la GenteCongresoProyectoParquímetroJavier OlivaresLilian BetancurtAlex NahuelquínPatricio Briones

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