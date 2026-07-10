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    Política

    Ojos de la llave: el empujón de Moreira, nuevos despidos en Ciencias y el viaje de Kast con su jefe del Segundo Piso

    En una semana marcada por la megarreforma del gobierno, hubo varios episodios que pasaron desapercibidos o fueron muy controvertidos.

    Por 
    Equipo de La Tercera

    El nuevo empujón de Moreira

    El empellón que le dio en 1995 el entonces diputado Iván Moreira (UDI) a su par Jorge Schaulsohn (PPD), cuando este se refería a Augusto Pinochet, pesó durante muchos años en la fama del legislador gremialista.

    Sin embargo, lejos de un estilo agresivo, el actual senador por Los Lagos es reconocido en el Congreso por su forma más bien amistosa, dialogante y bromista.

    Prueba de ello fue lo que ocurrió el miércoles pasado en la mañana, en momento en que la tensión reinaba entre la oposición y el gobierno, tras el paso del megaproyecto por la Comisión de Medio Ambiente, sesión que culminó con el brusco abandono de los 3 senadores opositores que participaban de esa instancia.

    Justo en el instante en que Alfonso de Urresti (PS) estaba profiriendo duras críticas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en compañía de Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (Frente Amplio), Moreira, con cara de travesura, se acercó sigilosamente por la espalda para darle un sutil empujón al socialista.

    El hecho provocó las risas de los periodistas y de los parlamentarios, cortando todo el clima tenso del punto de prensa.

    Nuevas desvinculaciones vuelven a enrarecer al Minciencia

    Este jueves una serie de desvinculaciones se produjeron en el Ministerio de Ciencia de Ximena Lincolao: un asesor, dos funcionarios de la división Ciencia y Sociedad, una funcionaria de la división de Administración y Finanzas, una del área de Políticas Públicas y el fotógrafo del ministerio.

    Aunque las desvinculaciones fueron justificadas como parte de un proceso de reorganización y ajuste presupuestario, la decisión volvió a enturbiar las aguas semanas después de la salida del exsubsecretario Rafael Araos, quien aseguró que existía un plan para reducir la dotación del ministerio, versión que fue descartada posteriormente por la ministra Ximena Lincolao ante los funcionarios. Ellos recuerdan la ministra les aseguró que las listas de despidos “nunca existieron” y que nadie más sería desvinculado. “Nos mintió en la cara”, acusan después de lo que pasó ayer.

    Algunos de los despedidos relatan que la decisión les fue comunicada por el jefe de Administración y Finanzas, Jorge Cortés. Distintas fuentes del ministerio sostienen que los cargos desvinculados no serán reemplazados, mientras el ministerio señala que las desvinculaciones obedecen a un proceso de reorganización interna y restricciones presupuestarias.

    La Grillo

    Segundo Piso en terreno: el viaje relámpago de Kast con Irarrázaval

    Fue un viaje de pocas horas, pero con una compañía poco habitual. El miércoles, el Presidente José Antonio Kast aterrizó en Antofagasta para presenciar el ejercicio de enlace “Salitre 2026”, donde la Fuerza Aérea mostró una de sus capacidades logísticas más relevantes: el lanzamiento de carga desde un avión C-130 Hércules hacia fuerzas desplegadas en terreno, una maniobra clave para mantener operaciones en escenarios complejos.

    La actividad fue acotada y el Mandatario regresó el mismo día a Santiago. Sin embargo, entre los asistentes llamó la atención un detalle de la comitiva presidencial. A diferencia de otros desplazamientos, en los que suele viajar acompañado por integrantes de su equipo de comunicaciones, como Cristián Valenzuela o María Paz Fadel, esta vez quien lo acompañó fue el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

    Uno de los colaboradores de mayor confianza del Presidente y su amigo desde hace años, suele mantener un perfil bajo y concentrar su trabajo en Palacio. Eso sí, no sin estar alejado de las críticas a su labor desde el propio oficialismo. Por lo mismo, su presencia en una actividad en terreno no pasó inadvertida.

    “La pipa de la paz” entre San Martín y Figueroa

    A los presentes de la última reunión del Ministerio de Hacienda con los alcaldes, el pasado 2 de julio, les llamó la atención una particularidad: que en el encuentro se sentaron juntos en la mesa la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, y el subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Sebastián Figueroa.

    Lo inédito fue que ello se produjo luego de que en un encuentro similar -en el que alcaldes negocian compensación económica por el impacto de la exención de contribuciones- San Martín propuso como una forma de optimizar recursos eliminar a la Subdere. Luego de esa propuesta, Figueroa salió a responderle en redes sociales.

    Quienes los vieron juntos dicen que hubo buen ambiente y que incluso se hicieron bromas cruzadas. De ahí que en el entorno de ambos sostienen que se arreglaron. Las mismas fuentes dicen que se dijeron que se tenían aprecio mutuamente.

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMMinisterio de Ciencias

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