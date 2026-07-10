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    CMF multa a BTG Pactual y Zurich por incumplimientos al realizar operaciones con Factop entre 2021 y 2023

    Ambas firmas fueron sancionadas por 400 UTM cada una, donde el regulador sancionó su gestión de monitoreo al realizar negocios con Factop.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a BTG Pactual y Zurich por sus operaciones con Factop entre 2021 y 2023. El regulador multó a la empresa apelando su falta de gestión para tener el “cuidado” y “diligencia” respecto al manejo de las inversiones de los fondos que hicieron negocios con la empresa durante este tiempo.

    En dos resoluciones por separado y de más de 100 páginas, la CMF sancionó a cada firma al pago de 400 unidades de fomento (UF).

    La multa se da en el contexto del caso Factop, que trata de posibles delitos en la emisión de miles de facturas falsas por parte de Factop y de la realización de una “caja chica” para pagar sobornos a funcionarios del SII y la CMF, entre otras aristas.

    En el caso de Zurich, la sanción se basó en que la empresa incumplió su deber de diligencia respecto al fondo orientado a títulos de deuda privada y facturas.

    “La administradora omitió la exigencia de estados financieros auditados de la contraparte Factop y toleró la entrega de facturas en garantía que se apartaban de las exigencias establecidas en el contrato marco, lo que implicó agravar el riesgo que asumía el fondo Zurich Descuento, que indirectamente financiaba la inversión en Factop”, estimó la CMF.

    Ante este contexto, el regulador apuntó que la falta de diligencia frente a su vínculo con Factop generó un “debilitamiento de las inversiones del fondo y sus garantías, pues no exigió la entrega de los estados financieros auditados en forma semestral”.

    “Evaluó en forma deficiente las facturas ofrecidas y cedidas por la contraparte Factop SpA al Fondo de Inversión Privado Deuda Privada, lo que permitió a Factop SpA la incorporación de facturas de emisores relacionados y/o deudores insolventes”, agregó.

    Otro de los cargos contra Zurich tenía relación con la falta de políticas y procedimientos de gestión de riesgos y control interno. Sin embargo, la CMF desestimó el cargo dado que, en ese contexto, la regulación sectorial no aplica a estos fondos.

    Los fondos de inversión que tengan menos de 50 partícipes que no sean integrantes de una misma familia no quedarán sometidos a la fiscalización de la Superintendencia y se entenderán para los efectos de esta ley como fondos privados’”, dijo la CMF en su resolución.

    La CMF no acreditó un beneficio económico para la firma por la acción sancionada, pero resaltó que la falta de gestión “provocó un riesgo para los aportantes” del fondo.

    Otro factor es que la firma no contó con una sanción por parte de la CMF durante los últimos cinco años.

    Sanción a BTG Pactual

    Por otro lado, la sanción contra BTG Pactual se basó en la decisión de que “no evaluó adecuadamente a la contraparte Factop” y también por su comunicación con los participantes de los fondos BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión y BTG Pactual Liquidez Alternativa Fondo de Inversión, así como al público en general.

    En su sanción, la CMF explicó que BTG Pactual “reconoció el deterioro del valor cuota del fondo, pero que “no dio cumplimiento a su deber de informar de manera suficiente y oportuna”.

    “La investigada no comunicó directamente a los partícipes de fondos involucrados los efectos de la exposición indirecta en facturas vinculadas a Factop, de modo que no veló por otorgarles información suficiente y oportuna para sus decisiones de inversión”, dijo.

    Respecto a la importancia de la comunicación del deterioro, la CMF lo resaltó, ya que con su “divulgación es posible proteger el interés de los partícipes, aportantes, inversionistas y público en general, a fin de que puedan adoptar una decisión basada en información veraz, suficiente y oportuna, que permita comprender adecuadamente el producto financiero y, asimismo, los acontecimientos que puedan influir en el valor cuota del respectivo fondo o alterar sus características”.

    “Al seleccionar a la contraparte de dicho vehículo, esto es, la empresa Factop, no la evaluó en términos sustantivos, pues sustituyó su deber de control, limitándose a recibir los documentos que esta le proveyó”, agregó la CMF en el contexto de la gravedad de la conducta.

    Al igual que con Zúrich, la CMF descartó un beneficio económico por la acción sancionada, pero resaltó que su actuar “puso en riesgo los intereses de los partícipes y aportantes de los fondos de inversión”. Además, la firma no tenía una sanción por parte del regulador en los últimos cinco años.

    En el caso de BTG también se desestimaron otros cargos, pero con reparos por parte de los comisionados Bernardita Piedrabuena y Beltrán De Ramón, vía sus votos disidentes en la sanción impuesta. Los comisionados resaltaron que los controles que argumentó BTG Pactual no eran suficientes y que los hechos daban cuenta de lo sucedido.

    A modo de ejemplo, la resolución cita que “al 31 de agosto de 2023, las facturas cedidas por Factop al FIP Facturas I que se encontraban en mora alcanzaron $1.724.171.186, equivalentes al 94,53% del total de facturas de Factop en custodia. Posteriormente, al 30 de septiembre de 2023, la mora alcanzó $1.052.710.752, representando un 100% del total de facturas de Factop en custodia y un 22,39% del total de facturas en mora del FIP Facturas I. Dicha situación se mantenía al 9 de diciembre de 2024, fecha en que las facturas cedidas por Factop al FIP Facturas I que se encontraban en mora seguían representando el 100% del total de facturas de Factop en custodia”.

    “Estos antecedentes descartan un monitoreo diligente, oportuno y eficaz. Una cartera con los niveles de mora indicados no puede considerarse adecuadamente monitoreada y controlada por la sola existencia de correos, comités, límites o causales formales de recompra”, agregó.

    Ante este contexto, Piedrabuena planteó una multa de 1.000 UTM y De Ramón de 2.000 UTM.

    Más sobre:NegociosCMFZurichBTG Pactual

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