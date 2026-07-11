Los intensos pasos de Bachelet para transformarse en la favorita en su carrera por la ONU

En el marco de la guerra con Israel, Irán bombardeó, el pasado miércoles, instalaciones estadounidenses en Bahréin. Solo horas después, la expresidenta Michelle Bachelet llegó al país de Medio Oriente, en su afán por reunirse con las 15 naciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para avanzar en su carrera por la Secretaría General de dicha entidad.

La dos veces presidenta de Chile se reunirá este sábado con el canciller de Bahréin, para seguir con su meta de suceder al portugués António Guterres. Luego, viajará a otro país involucrado con la guerra en Medio Oriente -aunque como mediador-, Pakistán.

En Islamabad pretende reunirse con el primer ministro o el presidente, objetivo que es difícil, ya que al reactivarse la crisis en esa zona del mundo, Pakistán retoma su rol como mediador en la guerra.

El paso de Bachelet por Medio Oriente es solo otra de sus escalas en una nueva intensa gira internacional por su carrera a la ONU. Su agenda y candidatura la maneja junto con los gobiernos de México y Brasil, pues la administración de José Antonio Kast le quitó el respaldo del Estado chileno.

La exmandataria apuesta a ser la favorita del Consejo de Seguridad, que es la valla por la que debe pasar cada candidatura. De los países que integran ese grupo, cinco tienen poder para vetar su nominación: Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia.

Solo le falta una cita con Washington, que aún no concreta, según dicen en su entorno, por motivos de agenda. La administración de Donald Trump, en todo caso, no se ha reunido con el resto de los candidatos a la ONU, según recalcan en el círculo de Bachelet.

En ese contexto, la expresidenta recibió esta semana un sorpresivo apoyo del exvicepresidente de Estados Unidos, el demócrata Al Gore, quien manifestó -en entrevista con Mega- que ella “sería una secretaria general fantástica”.

De todos modos, existen señales negativas de Washington a Bachelet, pues, a través de algunas de sus autoridades, ha manifestado aprensiones con su postulación. En particular, el embajador de la Casa Blanca en la ONU, Michael Waltz, hace un tiempo dijo que compartía las preocupaciones del congresista estadounidense Pete Ricketss (republicano) por sus aptitudes. Ante esto, la expresidenta ya se ha puesto en el caso de ser vetada por sus ideas, lo que ha calificado como algo que la hará sentirse “honrada”.

Los otros 10 países del Consejo de Seguridad no tienen poder de veto, pero de todos modos son fundamentales para Bachelet. De ellos ya se ha reunido con autoridades de cuatro países: Grecia, Letonia, Colombia y Panamá. Además, sostuvo una conversación telefónica con la primera ministra de Noruega, Mette Frederiksen.

A ellos se sumarán las citas que tendrá con los representantes de Bahréin y Pakistán en su gira por Medio Oriente. ¿Y luego? La expresidenta viajará en los próximos días a África, para sostener encuentros con los estados de Liberia y Somalia.

En caso de que la agenda le permita concretar todos esos encuentros, a Bachelet solo le faltará reunirse con algún representante de la República Democrática del Congo. El problema es que la nación africana está bajo una crisis de salud por el ébola, motivo por el cual la exmandataria pretende concretar su reunión con autoridades de dicha nación en Nueva York.

Nuevo debate dentro de 12 días

Hace unos días, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, se contactó con todos los candidatos a la Secretaría General.

La política alemana hizo estas gestiones para invitarlos a todos a un nuevo debate de cara a la definición del titular del organismo, que se espera se defina durante el último trimestre de este año.

El nuevo frente a frente será el próximo 23 de julio. Bachelet participará por tercera vez de este tipo de instancias, aunque los dos anteriores fueron sin interpelaciones entre los candidatos.

Además de Bachelet, los otros postulantes en carrera son Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Macky Sall (expresidente de Senegal) y Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana).

La discusión entre los seis contendores por la sucesión de Guterres se dará a solo días del inicio del primer proceso de “straw polls” del Consejo de Seguridad, que corresponden a sondeos informales de cada país, donde se miden la viabilidad de las candidaturas y momento en el que se pueden mostrar señales de querer vetar o no alguna de las nominaciones.

Esto se hará cuando los países integrantes del Consejo de Seguridad marquen en una papeleta si alentarían, desalentarían o no tienen ninguna opinión sobre cada una de las candidaturas que están en carrera.

Ahí, nuevamente los ojos estarán puestos en el principal pendiente de Bachelet: Estados Unidos.

En el gobierno, por otro lado, pese a que desistieron de apoyar a la exjefa de Estado miran con atención su intensa agenda y la recepción mundial que ha tenido su candidatura. Así, en la Cancillería están atentos a sus actividades y a las declaraciones que han ido apareciendo sobre la campaña.

Además, en la cartera transmiten que cuando visita países en los que hay embajada chilena, siempre ponen a disposición a sus equipos debido a su categoría de expresidenta.

Si bien insisten en que sus posibilidades de ganar son bajas, algunas autoridades se empiezan a poner en el escenario de que Bachelet sorprenda y salga elegida.

En ese caso, hay consenso en el gobierno que sería visto como un error del Ejecutivo no haber respaldado su postulación. Por lo mismo, hay algunas voces que en privado transmiten que, en ese escenario, deberían entregar rápidamente unas felicitaciones y ponerse a disposición de su cargo. Otros, en tanto, prefieren no especular antes de tiempo.