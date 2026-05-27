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    SLEP Santiago Centro llama al Liceo 1 Javiera Carrera a reponer el diálogo ante toma: han perdido casi 10 días de clases

    Según han manifestado desde el servicio local, han tomado una serie de medidas para responder a las demandas, sin embargo, pese a las inversiones realizadas y las mesas de trabajo desarrolladas durante las últimas semanas, "el conflicto permanece abierto".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Desde el 24 de abril a la fecha, el Liceo 1 Javiera Carrera ha perdido cerca de 10 días de clases debido a tomas del establecimiento por diferentes motivos, inicialmente por la tramitación del proyecto de Ley de Escuelas Protegidas y posteriormente, por los robos ocurridos en el establecimiento, cinco en un mes.

    Así lo ha dado a conocer esta jornada el Servicio Local de Educación (SLEP) Santiago Centro, mediante un comunicado.

    Según han detallado, pese a las instancias de diálogo sostenidas con representantes estudiantiles y otros miembros del Consejo Escolar, y los trabajos realizados en el establecimiento durante las últimas semanas, el conflicto aún no logra destrabarse, manteniendo así a las estudiantes sin actividades académicas regulares, “prolongando una situación que comienza a impactar la trayectoria educativa”.

    De acuerdo al servicio local, han ido implementando diversas medidas para responder a las demandas levantadas por la comunidad educativa, como “trabajos de infraestructura, adquisición de equipamiento, mejoras tecnológicas y reforzamiento de la seguridad del establecimiento”.

    Desde febrero a la fecha se han ejecutado obras y acciones por más de $30 millones solo en infraestructura del establecimiento. Entre ellas destacan mejoras en servicios higiénicos, intervención en cocina, pintura de distintos espacios, podas y limpieza de áreas verdes, controles preventivos y extraordinarios de plagas, además de nuevas obras comprometidas tras reuniones sostenidas con el Centro de Estudiantes”, han detallado en el documento.

    Entre los trabajos más recientes, indicaron, se consideran mejoras en sistemas de evacuación de aguas lluvias, reparación de baño de profesores, la instalación de sistema de alarma en el establecimiento y el levantamiento de información para la contratación de los servicios para el refuerzo de la seguridad perimetral, entre otras mejoras.

    “A su vez, el Servicio propuso la instalación de más puntos de alarma al interior del recinto, así como cámaras de seguridad, lo que no fue aceptado por la comunidad educativa”, advirtieron.

    A esto, indican desde el SLEP, se añade la presentación de un plan de seguridad que se entregará este viernes 29 de mayo, y la coordinación con Carabineros y Seguridad Ciudadana para aumentar los patrullajes preventivos, especialmente durante la noche y los fines de semana.

    Estas medidas, destacan, permitió la detención de uno de los delincuentes que perpetró uno de los robos al establecimiento.

    Asimismo, sostienen, también han realizado “intervenciones menores y de mantención como normalización de cableado eléctrico en cocina y sala PIE, sellado de cañerías dañadas por robos y la reposición de las barandas de las escaleras”.

    A estas acciones, añaden, se suman adquisiciones de mobiliario, materiales deportivos, instrumentos musicales, insumos de oficina y artículos de aseo, además de una serie de apoyos tecnológicos orientados a resolver requerimientos planteados por la comunidad escolar.

    Sin embargo, lamentaron desde el servicio local, “pese a las inversiones realizadas y las mesas de trabajo desarrolladas durante las últimas semanas, el conflicto permanece abierto y aún no existe acuerdo para el retorno a clases”.

    En esta línea, desde el SLEP Santiago Centro manifestaron la importancia de alcanzar acuerdos y que los estudiantes retornan a las aulas.

    Hacemos un llamado a toda la comunidad educativa del Liceo 1 Javiera Carrera a reponer el diálogo como principal herramienta para enfrentar las diferencias y avanzar en soluciones compartidas. Hoy resulta fundamental generar las condiciones para retomar las actividades académicas", advierten en el comunicado. “El regreso a clases constituye una prioridad para resguardar sus trayectorias educativas y seguir fortaleciendo una comunidad basada en el respeto, la participación y la construcción colectiva”,

    Más sobre:NacionalTomaLiceo 1 Javiera CarreraSLEPSantiago CentroSLEP Santiago Centro

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