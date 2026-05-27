Petro protesta por el suicidio de un joven colombiano bajo custodia del ICE: “EE.UU. debe reflexionar”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instado a la cartera de Asuntos Exteriores a presentar una protesta formal al Gobierno de Estados Unidos por el suicidio de un joven compatriota cuando estaba bajo arresto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en un caso que se remonta a abril de 2025.

“Se suicidó un joven colombiano en un campo de concentración del ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio”, ha relatado el presidente Petro en sus redes sociales.

Petro hace referencia al caso de Brayan Rayo Garzón, quien el 8 de abril de 2025 apareció muerto en su celda de un centro de detención del ICE en Missouri. El joven -que tenía Covid, fiebre, ansiedad y fueron desoídas sus peticiones de ayuda psicológica-, se quitó la vida después de que le negaran hablar con su madre.

Se suicidio un joven colombiano en un campo de concentración de *ICE del gobierno estadounidense.



Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio.



La cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política… https://t.co/SF5k6IrFNd — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 27, 2026

“La Cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el gobierno de Estados Unidos debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos”, ha señalado Petro. “Un homenaje de toda la juventud colombiana a Brayan Rayo Garzón. Que descanse en paz”, ha escrito.

El suicidio de Garzón fue uno de los varios que se produjeron en diferentes centros de detención del ICE durante buena parte de 2025, la mayoría de ellos hombres jóvenes de Latinoamérica, en medio además de las denuncias sobre las malas condiciones en las que estas personas están recluidas.