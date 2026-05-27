Presidentes del Congreso entregan al ministro Arrau plan integral para fortalecer seguridad y respaldo a Carabineros

La presidenta del Senado, Paulina Núñez y el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri se reunieron con el ministro Arrau.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), junto al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), entregaron este miércoles una propuesta de plan integral para fortalecer la seguridad y el respaldo a Carabineros; insumos que dieron al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

El documento fue entregado durante una reunión que sostuvieron durante esta jornada -en la que también participó el vicepresidente del Senado, Iván Moreira-, y en miras a la próxima cuenta pública del 1 de junio, ya que, consideran, varios de los planteamientos podrían ser incorporados a los anuncios a realizar por el Presidente José Antonio Kast o al día siguiente, cuando Arrau comparezca ante el Senado.

Las medidas ya fueron presentadas al Presidente Kast como parte de una agenda de seguridad impulsada desde el Congreso y que apuntan a enfrentar el avance del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia, junto con una agenda de fortalecimiento operativo, tecnológico y social para las policías.

Al respecto, la senadora Núñez explicó que hubo coincidencia con el Ejecutivo en que “primero tenemos que terminar la discusión de proyectos que incluso ya están en comisiones mixtas, por ejemplo, las Reglas de Uso de la Fuerza, que hoy no solo involucran a las policías y las Fuerzas Armadas, sino también a Gendarmería".

“Por eso creemos fundamental despachar de una vez por todas iniciativas que ya están en la última etapa de su tramitación en el Congreso”, zanjó la senadora RN.

La legisladora agregó que también se conversó sobre modificaciones que no requieren cambios legislativos y que corresponden a decisiones administrativas “o abrir debates de fondo, como una eventual reforma a la reforma procesal penal”, planteó Núñez.

“Cuando esa reforma se impulsó, Chile enfrentaba una realidad completamente distinta. Hoy el crimen organizado opera con altos niveles de coordinación y el Estado tiene que responder con la misma capacidad, organización y sin escatimar recursos”, sostuvo frente a su planteamiento.

También Núñez propuso que se avance hacia una agencia de inteligencia moderna.

“Creemos fundamental avanzar hacia una agencia de inteligencia moderna, sistemas integrados de tratamiento de datos y herramientas como un perfil digital, que permitan poner la tecnología al servicio del combate al crimen organizado y de la modernización del Estado en materia de seguridad”, señaló.

A su vez, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, señaló que “hace pocos días nos reunimos con el Presidente de la República, junto a la mesa del Senado, para hacerle llegar prioridades legislativas y propuestas que sentíamos debían ser parte de la Cuenta Pública”.

“Hablamos de combate al crimen organizado, fuerzas de tarea, fronteras y fortalecimiento institucional. Además, nos encontramos con un ministro empoderado, informado y plenamente consciente de la responsabilidad que tiene sobre sus hombros”, agregó Alessandri (UDI).

Entre las propuestas entregadas al ministro Martín Arrau destaca la implementación de un Plan Nacional de Intervención de Barrios Críticos, mediante operativos coordinados entre el gobierno, municipios, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y organismos fiscalizadores, con foco en combatir el narcotráfico, el comercio ilegal y el crimen organizado.

Asimismo, el documento considera un plan nacional de recuperación de espacios públicos ocupados ilegalmente, con acciones de despeje, fiscalización y recuperación territorial en distintas comunas del país.

Plan para Carabineros

El paquete de medidas considera acciones orientadas a fortalecer la seguridad pública mediante mejores condiciones económicas, operativas, tecnológicas y de bienestar para el personal policial y sus familias.

Entre los principales temas abordados con el ministro Arrau destaca la preocupación por la caída sostenida en las postulaciones a Carabineros. Según antecedentes expuestos por la institución, los interesados en ingresar a la Escuela de Formación disminuyeron desde cerca de 15 mil anuales entre 2015 y 2019 a menos de 8 mil en 2024.

Además, entre 2019 y 2026, 4.600 funcionarios abandonaron la institución y cerca de 900 desertaron durante su proceso formativo. Frente a este escenario, se impulsan propuestas para fortalecer la carrera policial, incluyendo mejoras en las remuneraciones para carabineros alumnos y en práctica policial.

La propuesta considera que el carabinero alumno reciba durante su primer año una remuneración líquida cercana a $208 mil y que, a partir del segundo año, el carabinero en práctica sea nombrado con grado jerárquico de carabinero, alcanzando una renta líquida cercana a $703 mil. Posteriormente, tras aprobar su práctica policial, egresaría con el grado de cabo segundo, con una remuneración aproximada de $888 mil líquidos.

La iniciativa también contempla medidas de bienestar institucional, apoyo para hijos de mártires de Carabineros y soluciones al déficit habitacional que afecta a miles de funcionarios policiales.

En materia operativa y tecnológica, se propone acelerar la implementación de cámaras corporales, ampliar los sistemas de grabación en vehículos policiales y fortalecer capacidades de vigilancia mediante drones y nuevas tecnologías para combatir el crimen organizado.

El programa también considera avanzar en infraestructura para la destrucción segura de droga incautada, mediante hornos especializados en cada región, junto con fortalecer la formación policial a través del proyecto de Escuelas de Carabineros en todas las regiones del país.

Demócratas también entrega propuesta de Seguridad

A lo planteado por los presidentes del Poder Legislativo, también se sumó la propuesta del movimiento Demócratas.

En la propuesta se busca fortalecer el control fronterizo, combatir el crimen organizado, modernizar las policías, reforzar la seguridad rural y endurecer el régimen carcelario.

“Valoramos la disposición del ministro Arrau por recibir nuestras propuestas. Hoy Chile necesita acuerdos, decisión y acciones concretas para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia rural y la crisis de seguridad que viven miles de familias”, señaló la diputada Joanna Pérez, presidenta de la colectividad.

En cuanto a Carabineros, PDI y Gendarmería, la propuesta busca la entrega de incentivos económicos a los funcionarios que cumplan labores de alto riesgo, además de la ampliación de los años de servicio y mayores herramientas operativas.

En seguridad rural, se busca proteger la producción agropecuaria, enfrentar el robo de maquinarias e insumos agrícolas y fortalecer el combate a bandas criminales que operan en sectores rurales.