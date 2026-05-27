Zelensky pide por carta a Trump y al Congreso de EE.UU. un aumento en el envío de sistemas de misiles Patriot

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio a conocer este miércoles que envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y al Congreso de Estados Unidos para pedir un incremento en el envío de sistemas de misiles Patriot, en medio de la cada vez más acuciante escasez de armamento por parte de Kiev para repeler los ataques rusos sobre su territorio.

“Es bastante raro que el líder de otro Estado se dirija simultáneamente al presidente y al Congreso de Estados Unidos con una carta, pero la situación actual requiere acción, una acción rápida y efectiva”, señaló Zelensky en su discurso vespertino, recogido en su cuenta oficial en redes sociales.

En este, el mandatario ucraniano afirmó que “es importante” que EE.UU. escuche a Ucrania. “Entendemos que gran parte de la atención mundial está actualmente centrada en la guerra en Irán, pero la guerra aquí en Europa también debe llegar a su fin, una guerra muy sangrienta que ya está en su quinto año a plena escala” , apuntó.

This week, I prepared a special letter addressed to the President of the United States and to Congress. And yesterday, the letter was officially delivered to the institutions in Washington. It is quite rare for the leader of another state to address both the President and… pic.twitter.com/FtHmdimd9A — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 27, 2026

La carta, difundida por varios medios ucranianos, alude a que los envíos de misiles antiaéreos del programa PURL, la iniciativa de la OTAN que permite a países europeos adquirir armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania, no son suficientes para contrarrestar los bombardeos rusos.

“Para nosotros, para un país que lucha por su supervivencia, no hay nada más doloroso que ver baterías Patriot sin misiles cargados. Les pido su ayuda para proteger el espacio aéreo de Ucrania de los misiles rusos” , argumentó el jefe de Estado europeo en su misiva, escrita en el Día de los Caídos y hecha pública este miércoles.

La petición se produce tras la reciente oleada de ataques rusos sobre la capital del país, Kiev, en represalia por los más de 20 muertos registrados tras una ofensiva ucraniana en una residencia de estudiantes en una zona ocupada por Rusia en Lugansk.