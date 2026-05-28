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    Uganda cierra frontera con la República Democrática del Congo por brote de ébola

    El Ministerio de Salud ugandés justificó la medida por la “continua escalada” del brote en la RDC e informó que los viajeros provenientes de este último país deberán aislarse 21 días ante el avance de la enfermedad en su territorio.

    Por 
    Lya Rosen
    Brote de ébola en la República Democrática del Congo. Foto: Archivo. str

    El gobierno de Uganda anunció este miércoles el cierre temporal de su frontera con la República Democrática del Congo (RDC), en un intento de contener el brote de ébola declarado en el este congoleño y que se ya ha propagado a territorio vecino.

    El Ministerio de Salud ugandés informó en un comunicado que “Uganda cierra temporalmente su frontera con la RDC con efecto inmediato”, justificando la medida por la “continua escalada” del brote en la RDC y las dificultades asociadas a los desplazamientos transfronterizos que incrementan el riesgo de propagación, como consignó EFE.

    “Las únicas excepciones son para los equipos autorizados de respuesta al ébola, las operaciones humanitarias, el transporte de alimentos y mercancías y el personal de seguridad, bajo estrictos protocolos de control y vigilancia sanitaria”, detalló a la prensa la secretaria permanente del ministerio, Diana Atwine.

    La secretaria permanente del Ministerio de Salud de Uganda, Diana Atwine. Imagen @UgandaMediaCent en X.

    Además, Atwine anunció que las personas llegadas de RDC deberán cumplir “un autoaislamiento obligatorio de 21 días bajo la supervisión del Ministerio de Salud y los equipos de vigilancia distritales”.

    De la misma forma, todos los viajeros autorizados deberán someterse a un estricto control sanitario, completar formularios de localización y ser monitoreados continuamente en todos los puntos de entrada, de conformidad con los protocolos de vigilancia de la cartera.

    Uganda, el pequeño país del este de África, ha registrado hasta el momento siete casos de la variante Bundibugyo del virus del ébola desde que se identificó un brote en RDC el 14 de mayo, de acuerdo a AFP.

    Por su parte, las autoridades congoleñas han atribuido más de 220 muertes a este brote, con unos 900 casos sospechosos, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia internacional por la epidemia.

    Más sobre:UgandaRepública Democrática del CongoEbolaFronteraDiana AtwineBundibugyoMundo

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