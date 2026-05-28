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    Óscar Landerretche: “La reintegración tributaria tiene mayor efecto sobre la inversión que la baja de la tasa a las empresas”

    El economista y académico de la Universidad de Chile plantea que "hubiera preferido un proyecto más centrado en reactivación de corto plazo, más centrado en medidas parecidas a la del IVA a la vivienda, ese tipo de cosas, porque es urgente reactivar la economía rápido".

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Óscar Landerretche, economista y académico de la FEN

    El economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) participó en el seminario organizado por Deloitte “Claves del proyecto de Ley: a 20 días de iniciar la tramitación”.

    En su presentación entregó su mirada con respecto a algunos de los aspectos claves de la megarreforma que la próxima semana comenzará su tramitación en el Senado.

    Al término de esa exposición profundizó alguno de sus planteamientos con Pulso.

    ¿Cómo evalúa los primeros tres meses de la gestión económica del gobierno de cara a la primera cuenta pública del gobierno?

    Hay una estrategia con la reforma que se tramita en el Congreso. A mí siempre me pareció muy peculiar la estrategia de incluir tantas cosas distintas en un proyecto. Medidas de reactivación de corto plazo, con una reforma estructural del sistema tributario. Si bien es importante, pero es más difícil y más compleja. Y con cosas raras como los cigarros y los pañales y no sé qué más. Siempre me pareció rara esa estrategia. Ahora, uno no es un experto en trámites legislativos, anda a saber tú si al final les termina resultando, pero me pareció arriesgada. Hasta el momento les ha salido relativamente bien en su lógica, pero vamos a ver qué pasa.

    Es una reforma que abarca muchos temas…

    Claro, por ejemplo, un tema donde se puede tener una discusión ideológica es sobre si debe o no haber impuestos a la ganancia capital, o si debe o no haber impuesto a la herencia, o si debe o no haber contribuciones a las viviendas. Esas tres cosas que tienen un sentido ideológico para la gente muy promercado y ahí es muy difícil ver cuál es el efecto sobre el crecimiento de corto plazo. Entonces, encuentro que es como tratar de pasar un poquito gato por liebre. Hubiera preferido un proyecto más centrado en reactivación de corto plazo, más centrado en medidas parecidas a la del IVA a la vivienda, ese tipo de cosas, porque es urgente reactivar la economía rápido.

    En cuanto a los cambios estructurales que se propone, ¿cuál es su postura?

    La presentación de este seminario fue sobre la parte más estructural tributaria, la que es más difícil y más compleja técnica y políticamente, que son la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad, la reintegración. Es un debate importante. La gente conoce mis posiciones, siempre he estado en contra de la desintegración tributaria. Estoy de acuerdo que la tasa corporativa se reduzca para acercarla más en línea con la OCDE. No obstante, en la reintegración tributaria, hay que tener harto cuidado en no caer en el error del FUT, en el sentido de no volver a hacerlo de una manera que al final se convierta en un mecanismo de evasión que no genera ningún incentivo a invertir, sino simplemente a evadir.

    Óscar Landerretche.

    Sobre la invariabilidad tributaria por 25 años, ¿ve que se deben hacer modificaciones?

    En el caso de la invariabilidad es atendible la idea, pero solo si hay un precio mayor y si la empresa que se acoge a invariabilidad paga una tasa mayor a la que no está sujeta esa invariabilidad, porque si no, no tiene sentido. La invariabilidad que existió durante la dictadura, era así, el DL600 siempre fue así, entonces ahí me parece que de nuevo hay una cosa que le falta al proyecto.

    ¿Dado que este proyecto generará mayor déficit se deben buscar fuentes de financiamiento?

    Hay dos tipos de conversaciones acá. Una es si las rebajas que propone el proyecto generan crecimiento, o generan por lo menos una señal hacia el crecimiento económico, yo creo que obviamente sí. Lo que cuestionaría es que la rebaja a la tasa corporativa tenga efectos tan inmediatos, porque son efectos más de mediano plazo. Hay cosas más agresivas de lo que se está planteando en el área de permisología que tendría mayor efecto sobre la inversión. La reintegración tiene mayor efecto sobre la inversión que la reducción de la tasa a las empresas.

    Hay economistas de la misma centro izquierda que han planteado que la reintegración no genera efectos en el crecimiento…

    Yo he tenido la experiencia de conocer algún sector corporativo, uno minero más o menos importante, y sí, yo creo que sí genera un impacto bien sustantivo. Y además tiene otra virtud, la integración tributaria, genera equidad horizontal. A mí me parece que el principio que hay que seguir acá es que los impuestos tienen que ser progresivos, las tasas a las que estás sujeto para tu impuesto en la renta tienen que subir con tu ingreso, no dependiendo de qué tipo de ingreso es. Me parece que eso se logra con la integración tributaria.

    ¿Es un proyecto que genera una señal hacia el crecimiento?

    Sí, pero creo que son más de mediano plazo los efectos que lo que se cree, pero una conversación distinta, es si generan recaudación, porque perfectamente un proyecto podría generar crecimiento, pero menos recaudación. El consenso de los economistas tributarios que estudian de verdad esto con cifras, es que este proyecto básicamente genera déficit. Ahora, es un déficit que se ve un poco compensado en el mediano plazo, en la medida en que si hay una reactivación podría haber más tributación, pero esta retórica de que se pagaba solo, no lo hace.

    ¿Cómo se podría compensar?

    Los candidatos son impuestos que no sean tan anticrecimiento como algunas exenciones tributarias que son bien justificadas, y está también la rebaja del gasto, que es lo que se está discutiendo.

    Más sobre:MegarreformaOscar Landerretche

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