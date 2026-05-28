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    Gobierno recibe Estrategia Nacional de Ciencia en medio de recortes presupuestarios al ministerio

    El Presidente encabezó la entrega del documento de 2026, una hoja de ruta que apuesta por inteligencia artificial, innovación y desarrollo basado en conocimiento. La presentación, sin embargo, coincidió con la confirmación del ajuste del 4,7% al presupuesto de la cartera científica, generando inquietud en la academia sobre su rol.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Ceremonia de entrega de la Estrategia CTCI 2026 en el Palacio de La Moneda.

    El Presidente José Antonio Kast recibió este miércoles la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) 2026, documento elaborado por el Consejo Nacional de CTCI que busca orientar el desarrollo de largo plazo del país a través del fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.

    La entrega estuvo marcada por un mensaje dual. Mientras en La Moneda se desplegó una ceremonia cargada de llamados a convertir la ciencia en un motor estructural del desarrollo, puertas adentro del ecosistema científico persiste la inquietud por el ajuste presupuestario que enfrentará el Ministerio de Ciencia: un recorte del 4,7%, superior al 3% solicitado por Hacienda.

    La señal abrió una tensión entre el discurso presentado este martes por el Consejo CTCI y las restricciones fiscales del Ejecutivo en sus primeros meses.

    La estrategia entregada al Mandatario plantea una hoja de ruta ambiciosa para transformar el modelo de desarrollo chileno a partir de la ciencia, la innovación y las tecnologías emergentes. Pero su presentación coincidió con la reciente confirmación de una disminución de casi 28 mil millones de pesos, según el último Informe de Finanzas Públicas de la Dipres, respecto del presupuesto para la cartera encabezada por Ximena Lincolao.

    En ese contexto, la presidenta del Consejo CTCI, Silvia Díaz, instaló uno de los conceptos que cruzó la ceremonia: la necesidad de un cambio de rumbo para Chile.

    Estrategia CTCI 2026

    “Hoy necesitamos un cambio de trayectoria hacia un desarrollo sostenible, donde la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación son críticas para este nuevo desarrollo y la generación de un Chile más próspero”, sostuvo Díaz ante autoridades políticas, representantes de universidades, centros de investigación y actores del sector privado.

    La presidenta del consejo delineó una visión que busca reposicionar a la ciencia como eje articulador de crecimiento, productividad y bienestar social en medio de un escenario global marcado, según describió, por inteligencia artificial, crisis climática, tensiones geopolíticas y transformación acelerada de las economías.

    Silvia Díaz, presidenta del Consejo CTCI.

    La estrategia propone fortalecer áreas consideradas estratégicas para el país. En ellas destacan fortalecimientos al trabajo en inteligencia artificial, biotecnología, litio y salares, industrias alimentarias, economía digital y polos científicos ligados al desierto de Atacama y la Antártica. También plantea proyectos transformadores como incentivos tributarios para I+D privada, hubs regionales de innovación y centros de excelencia vinculados a políticas públicas.

    El documento entregado al Ejecutivo insiste en una idea que el consejo ha promovido desde administraciones anteriores, según Díaz. “Que Chile deje de depender exclusivamente de la extracción de materias primas y avance hacia una economía más sofisticada”, basada en conocimiento y valor agregado.

    El presidente de la Academia Chilena de Ciencias, Sergio Lavandero, valoró la entrega de la Estrategia CTCI, destacando que fue “un trabajo colectivo de muchas personas” y que el reconocimiento de Kast a la ciencia “es positivo”. Sin embargo, advirtió que “el cariño se mide en el presupuesto” y cuestionó los recortes al sector. “Parece ser que tenemos un problema medio sistémico en Chile. Independiente del color político, no se ve tan prioritaria la ciencia”. Lavandero recuerda también que al final del gobierno de Gabriel Boric, el presupuesto al Ministerio de Ciencia había sufrido una reducción cercana al 5%.

    “Esta es una buena prueba para ver cómo el gobierno utiliza esta estrategia más allá del retorno económico”, agregó el vicerrector de Investigación y Desarrollo (VID) de la U. de Chile, Christian González Billault. A su juicio, este documento refleja lo que piensa el país, por tanto, debe trascender los ciclos políticos y las actuales autoridades deben hacer una política de Estado.

    “Hoy el Estado debe definir prioridades respecto de cuáles son las áreas que son imprescindibles de resolver a través del conocimiento, esto es una tarea crítica y urgente”, indicó.

    La ceremonia también buscó transmitir continuidad institucional. Tanto Díaz como Kast enfatizaron que la estrategia debía entenderse como una política superior a las ideas de este gobierno. El Mandatario intentó además despejar dudas respecto de su relación histórica con el mundo científico, luego de declaraciones realizadas en años anteriores que generaron críticas desde el sector académico.

    “También es sabido que enfrentamos una situación fiscal estrecha y tenemos que tomar decisiones difíciles”, dijo el Mandatario al recibir el documento. “Pero eso no nos quita nunca la creatividad”. El ajuste presupuestario del 4,7% golpea a una cartera que, desde su creación, en 2018, ha enfrentado críticas recurrentes por la baja disponibilidad de recursos en comparación con estándares internacionales.

    Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, junto a la presidenta del Consejo CTCI, Silvia Díaz.

    La propia Díaz cerró su exposición advirtiendo que el salto que propone la estrategia “no va a ocurrir solo”. “Requiere decisión, liderazgo, inversión, coordinación, confianza y sostener una mirada de largo plazo, incluso cuando la coyuntura presiona en sentido contrario”, señaló.

    La ministra Lincolao transmitió que el gobierno pretende avanzar igualmente en prioridades concretas. Entre ellas mencionó la simplificación de concursos científicos, el fortalecimiento de la transferencia tecnológica, el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial y la creación de motores regionales de innovación.

    “Un miedo que siempre tenemos es que las estrategias se queden en eso, en planes, en documentos”, reconoció la secretaria de Estado, y aseguró que el Ejecutivo ya comenzó a incorporar parte de los lineamientos del texto en sus prioridades para los próximos años.

    Uno de los focos más reiterados por las autoridades fue la inteligencia artificial. Tanto el consejo como el gobierno la definieron como una tecnología habilitante para productividad, servicios públicos y movilidad social.

    Más sobre:CienciaXimena LincolaoJosé Antonio KastMinisterio de CienciaInteligencia ArtificialCTCIPresupuestoDipres

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