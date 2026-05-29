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    “Clara y Mauricio”: un análisis a las mujeres, el amor y la sociedad en el siglo XIX

    Polo Ramírez conversa esta semana con María Gabriela Huidobro, académica de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Andrés Bello, sobre su nuevo libro, "Clara y Mauricio", que revela el romance entre una mujer aristrócratica del Chile del siglo XIX y el pintor Mauricio Rugendas; un texto que junto con analizar el amor también profundiza en las relaciones sociales y el rol femenino en la época. 

    Por 
    La Tercera

    “Clara y Mauricio”, el nuevo libro de investigación de la historiadora y académica de la Universidad Andrés Bello María Gabriela Huidobro, utiliza el epistolario entre Clara Álvarez-Condarco, hija de una familia argentino-británica radicada en Valparaíso, y el pintor alemán Mauricio Rugendas, para realizar una aguda radiografía sobre el rol de las mujeres en la sociedad de la época.

    La diferencia de edad entre ambos personajes, la reprobación de la familia de ella hacia una posible unión con el artista alemán -quien en vida no tuvo el reconocimiento que su obra adquirió décadas más tarde- y el devenir de Clara, quien murió soltera a los 40 años, son el reflejo de un sistema que, pocos años después, cambiaría con la promulgación del famoso “Decreto Amunátegui”, que permitió la entrada de las mujeres a la educación superior y ofreció un nuevo futuro a las intelectuales de la época.

    De esto y más habló María Gabriela Huidobro con Polo Ramírez en un nuevo capítulo de A Bordo.

    Más sobre:LT BoardA BordoEducación BoardMauricio Rugendasbranded-ltboard
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