Turista se lanzó a Fontana di Trevi y fue sacada a gritos: arriesga a ser vetada de por vida

“El que tenga miedo a morir que no nazca”, escribió la influencer paraguaya Jenifer Soto para presumir que se lanzó a nadar a la famosa fuente italiana, en medio de una ola de calor.

El registro provocó indignación total en redes, y también en los turistas que presenciaron los hechos.

Frente al comportamiento de la mujer, un guardia de seguridad gritó sin parar para resguardar el lugar histórico.

Soto fue multada por 500 euros -cerca de $518.460- por dañar el patrimonio de la capital italiana, y según medios italianos, la mujer habría suplicado a los guardias que no le pusieran la multa.