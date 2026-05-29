Kast designa a expresidente Eduardo Frei como embajador de Chile en Misión Especial

Cancillería informó este viernes que el Presidente José Antonio Kast decidió designar al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como Embajador de Chile en Misión Especial.

Lo anterior, según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), es “en atención a su destacada trayectoria pública, su amplia experiencia internacional y su permanente compromiso con los intereses superiores de Chile”.

“El expresidente ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la inserción internacional de Chile, contribuyendo decisivamente al posicionamiento del país como un actor serio, confiable y abierto al mundo”, se lee en el documento.

“Esta designación responde a la importancia estratégica que el gobierno le asigna al fortalecimiento de sus relaciones bilaterales y multilaterales, así como a la necesidad de contar con representantes de la más alta experiencia y estatura política para participar en seminarios, encuentros, visitas oficiales y otras actividades internacionales que requieran representación del país”, se agrega.

Por su parte, el canciller Francisco Pérez Mackenna destacó: “Su reconocida vocación de servicio público, así como el liderazgo y visión de Estado demostrado a lo largo de su extensa carrera política, constituyen cualidades de especial relevancia para representar a Chile en instancias de alto nivel político, económico y de cooperación internacional”.