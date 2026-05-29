El segundo hombre de la Cámara que corre con ventaja para liderar la secretaría del Senado

El próximo miércoles, a contar de las 16.00, la sala del Senado tomará una de sus definiciones político-administrativas más importantes.

Como primer punto de la tabla de esa jornada, el pleno de la Cámara alta decidirá quién será el próximo secretario general, uno de los cargos más altos de esta rama del Congreso Nacional, al ser el jefe de servicio.

Para esta decisión, los candidatos son dos: el actual prosecretario de la Cámara de Diputados, Luis Rojas; y la exministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos.

A menos de una semana del pronunciamiento de la sala, al interior del Senado reconocen que quien corre con ventaja es el alto funcionario, quien es la segunda autoridad administrativa de la Cámara de Diputados.

El factor principal que pone a Rojas con una ventaja en esta carrera es la gran cantidad de exdiputados que hoy son senadores y que, dada la relación personal que cultivaron con el funcionario, están inclinados a votar por él .

Esa preferencia es reconocida en privado por algunos senadores, incluso de centroizquierda e izquierda, a pesar de que a Rojas se le atribuya una sensibilidad de derecha.

Este aval con el que cuenta Rojas no es menor, pues en el actual Senado hay 40 parlamentarios que fueron diputados y compartieron con él en la Cámara.

El prosecretario lleva 33 años como funcionario en esta rama del Congreso. Desde su ingreso en 1993 por concurso público, ejerció como secretario de varias comisiones legislativas -entre ellas, Constitución, Gobierno Interior y Seguridad- y luego pasó a ser parte de la línea de abogados encargados de supervisar el control jurídico y constitucional de las múltiples iniciativas que se discuten en esta corporación.

Dedvi Missene

En cuanto a su contendora, cercanos a la exministra Lobos recalcan que esta es la segunda vez que postula y que termina en el primer lugar de “la tabla de posiciones” que debe ponderar la comisión de Régimen Interno del Senado para decidir el nombre.

La primera vez había sido en 2019. En esa oportunidad, sin embargo, el Senado se decantó por Raúl Guzmán, quien había terminado en tercer lugar.

Quienes han seguido de cerca esta competencia aseguran que ninguno de los dos candidatos tiene asegurado los 33 votos necesarios para ser ratificados por la sala del Senado .

Sin embargo, un flanco que tiene Lobos es que sus principales aliados de la derecha ya no están ejerciendo como senadores, como los UDI Juan Antonio Coloma y Luz Ebensperguer, además del expresidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea y el actual ministro de la Segpres, José García Ruminot.

Dedvi Missene

Junto con ello, hay quienes apuntan que su reciente paso como ministra política del expresidente Boric también es un costo en esta carrera, lo que contrasta con la trayectoria meramente administrativa que ha llevado Rojas al interior del Congreso Nacional.

Aún así Lobos siempre se ha declarado como una mujer independiente de sensibilidad de centroizquierda. De hecho, antes de ser ministra era asesora de legisladores DC y PPD. No obstante, también ejerció en cargos administrativos del Congreso como secretaria del Consejo de Asignaciones Parlamentarias.

La carrera de los doctorados

Fuera del historial político y administrativo que han cultivado Rojas y Lobos, un factor importante para el puntaje que deben tener los candidatos que se presentan ante la comisión de Régimen Interior, son los estudios académicos que avalan sus conocimientos en derechos administrativo y/ constitucional.

En el caso de Rojas, además de sus dos magíster en derecho- Constitucional por la Universidad de Valparaíso y el otro Parlamentario por la Complutense de Madrid (UCM)- es doctor en la misma disciplina en esta última casa de estudios.

La exministra, al igual que su contendor, también es doctora en derecho por la (UCM), luego de haberse titulado de esta misma carrera y haber hecho un diplomada en Estudios Avanzados en la Universidad de Chile.

Guzmán fuera

La sesión que llevó a cabo la comisión de Régimen Interno ayer dejó fuera al poderoso exfuncionario del Senado, quien incluso había logrado entrar al concurso público al lograr acreditar ocho años de experiencia parlamentaria cuando a ojos de varios senadores sólo tenía seis.

Fuentes de esta comisión aseguran que el resultado por el cual se terminaron por decantar por Rojas y Lobos fue de cinco votos a favor y uno en contra, que fue de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

Es precisamente la timonel de esta corporación una de las que siguen cerrando filas con Guzmán, así como algunos legisladores DC y toda la bancada del Partido Socialista.

De hecho, en señal de molestia, el bloque socialista emitió una declaración pública solicitando anular esta votación.

“La sesión de Régimen Interior había sido convocada para conocer el reporte de la consultora y no para alterar unilateralmente el mecanismo de selección ni modificar las condiciones del concurso. Las reglas del proceso deben respetarse íntegramente y no pueden cambiarse durante su desarrollo”, acusaron en el comunicado.

Con todo, la próxima sesión de esta instancia -donde Rojas y Lobos deben exponer- debe ser reprogramada, pues inicialmente estaba convocada para el lunes de 15.00 a 18.00, pero quedó sin efecto.

Quienes han seguido de cerca el proceso, aseguran que lo más probable es que sesiones el martes, pues el miércoles la sala está convocada para pronunciarse.