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    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    La firma de Cupertino inicia un nuevo capítulo bajo la guía de un ingeniero de la casa. Comienza el 1 de septiembre de 2026, el mes en que tradicionalmente se lanzan los nuevos iPhone.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    En lo que representa uno de los cambios de liderazgo corporativo más relevantes del último tiempo en la industria tecnológica, Apple anunció que Tim Cook dejará su cargo como director ejecutivo (CEO) para asumir el rol de presidente ejecutivo de la junta directiva.

    Su lugar será ocupado desde el 1 de septiembre próximo por John Ternus, hasta hoy vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, quien tomará las riendas operativas de la compañía de Cupertino.

    El movimiento, oficializado a través de los canales corporativos de la empresa, busca asegurar la continuidad en la estrategia del gigante tecnológico, manteniendo a Cook directamente involucrado en las decisiones a largo plazo y en la visión general de la compañía.

    Los años de Tim Cook al frente de Apple

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    Tim Cook asumió como CEO en agosto de 2011, semanas antes del fallecimiento del cofundador de la empresa, Steve Jobs.

    Durante sus casi 15 años al mando, lideró a Apple a través de un período de crecimiento sostenido y expansión.

    Bajo su gestión, la compañía no solo consolidó el éxito del iPhone, sino que introdujo nuevas categorías de productos como el Apple Watch y los AirPods, diversificó sus ingresos mediante un robusto ecosistema de servicios y orquestó hitos técnicos complejos, como la exitosa transición a los procesadores Apple Silicon en sus computadores.

    Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple

    El nombramiento de John Ternus como nuevo director ejecutivo responde a una lógica de sucesión interna. Ternus, quien se unió a Apple en 2001, ha sido una figura clave y de bajo perfil público, pero con un inmenso peso interno.

    En su rol liderando la ingeniería de hardware, ha supervisado el desarrollo de las líneas de iPhone, iPad, Mac y AirPods. Su ascenso se puede interpretar como una señal de estabilidad y un reforzamiento del ADN de la empresa: el enfoque meticuloso en el diseño y la integración de hardware y software.

    John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad y honor. Es un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años son innumerables, y sin duda es la persona idónea para guiar a Apple hacia el futuro. Tengo plena confianza en sus capacidades y en su carácter, y espero trabajar estrechamente con él en esta transición y en mi nuevo cargo como presidente ejecutivo”, comentó Tim Cook en un comunicado entregado por Apple.

    En su nuevo puesto como presidente ejecutivo, Cook seguirá el modelo adoptado por otros líderes tecnológicos al dejar la primera línea, centrándose en la dirección estratégica del directorio, iniciativas filantrópicas y de sustentabilidad corporativa, mientras delega la gestión diaria en Ternus.

    “Estoy profundamente agradecido por esta oportunidad de llevar adelante la misión de Apple”, dice Ternus en el comunicado. “Tras haber dedicado casi toda mi carrera a Apple, he tenido la suerte de trabajar con Steve Jobs y de tener a Tim Cook como mentor. Ha sido un privilegio contribuir a dar forma a los productos y experiencias que han transformado nuestra manera de interactuar con el mundo y entre nosotros. Me llena de optimismo lo que podemos lograr en los próximos años y me alegra saber que las personas más talentosas del mundo están aquí en Apple, decididas a formar parte de algo más grande que cualquiera de nosotros. Me siento honrado de asumir este cargo y prometo liderar con los valores y la visión que han definido este lugar tan especial durante medio siglo”.

    El anuncio de Apple también menciona que Johny Srouji (anteriormente VP de Hardware Technologies) asumirá un rol como Chief Hardware Officer, tomando las responsabilidades de ingeniería de hardware que Ternus dejará vacantes.

    Para Apple, este anuncio no significa un giro de timón, sino el inicio de un nuevo capítulo bajo la guía de un ingeniero de la casa, asegurando que el traspaso de responsabilidades se realice sin sobresaltos para los inversionistas ni para los millones de usuarios de su ecosistema.

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    Más sobre:AppleJohn TernusTim CookTecnologíaCupertinoSteve JobsJohny Srouji

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