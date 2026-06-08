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    Política

    Diputada Serrano (PC): “Muchas veces se nos acusa de que digitamos la movilización social... es una caricatura”

    La jefa de bancada de los diputados comunistas señala que, en su calidad de parlamentarios, “nos corresponde” mantener “un diálogo institucional” con el gobierno. “Y así lo hemos buscado”, dice. Agrega que ello no es incompatible con reivindicar las manifestaciones desde el Congreso.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Diputada Daniela Serrano (PC). Dedvi Missene

    Fue la diputada Daniela Serrano (PC) la que intentó romper el hielo entre su colectividad y La Moneda.

    La jefa de la bancada comunista les pidió a los representantes del Ministerio Secretaría General de la Presidencia una reunión para conversar sobre lo que finalmente fue la presentación del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

    Aunque los legisladores del PC no fueron recibidos en La Moneda, el ministro José García (RN) y la subsecretaria, Constanza Castillo (RN), accedieron a sostener un encuentro en la sede del Congreso Nacional a fines de abril.

    No obstante, la reunión terminó sin acercamientos.

    Usted dijo que la cuenta pública del Presidente era un acto que demostraba que él seguía en campaña, sin programas concretos. ¿Hay algo que le haya gustado?

    La verdad es que no, de hecho, quedé más preocupada después de la cuenta pública. Y su medida estrella en seguridad fue el Registro Nacional de Vándalos.

    Pregunto al revés, ¿el Registro Nacional de Vándalos fue lo que menos le gustó?

    El registro, pero también la justificación reiterada de que estamos en crisis. Y si yo pudiese también incluir otra de las medidas que menos me gustaron, pero que lamentablemente no la conocí en la cuenta pública, es todo este proyecto para endeudarnos en 6.200 millones de dólares, cuando todavía seguimos tramitando con urgencia la megarreforma. Entonces, una no entiende esa inconsistencia y por qué no fue anunciado en la cuenta pública.

    Días antes de la cuenta pública, el Presidente Kast criticó al PC. Los acusó de tratar de agitar las calles, pero el 1° de junio no hubo emplazamientos a la oposición. Ni siquiera el PC fue mencionado. ¿Se sintieron olvidados?

    No, no me sentiría olvidada, menos por el Presidente de la República, que constantemente busca enemigos. Fue él quien nos dedicó un tuit en los días previos antes de que aprobaran la reforma tributaria. Eso lo hizo para buscar desviar el foco. Pareciera que el Presidente es una persona republicana, democrática, que busca el diálogo, que busca el acuerdo con el Congreso Nacional, pero eso, en definitiva, no es así.

    Pero que el Presidente no use esta instancia para pelear con la oposición, ¿no es valorable?

    Es que cuando tú declaras algo, también tienes que tener coherencia con tus acciones. Eso no ha sucedido, lo veo como un acto de hipocresía. El Presidente de la República dice que va a buscar el diálogo, pero en las entrevistas previas dice, bueno, si la megarreforma se aprueba con un voto, con eso ya le es suficiente. No está dentro de su interés buscar algún tipo de acuerdo.

    Ahora, ¿ustedes tampoco nunca han negado esa conexión con las calles? No sé si recuerda cuando Guillermo Tellier lanzó la tesis que de iban a estar con un pie en la calle y un pie en el segundo gobierno de Bachelet. Ese reproche que se les hace de otras fuerzas políticas, ¿a ustedes les incomoda?

    No. Es parte de nuestro origen. Gran parte de nuestros parlamentarios fueron dirigentes sociales, estudiantiles, sindicales, antes de ser parlamentarios.

    ¿Y esa presión social que ustedes cada cierto tiempo reivindican, es compatible con el rol de parlamentar, que tienen como misión los parlamentarios, aun cuando tengan un gobierno diametralmente opuesto?

    Por supuesto que sí. Todos tenemos distintos roles. Muchas veces se nos acusa de que digitamos la movilización social, pero los sindicatos, el movimiento estudiantil, tienen sus propios dirigentes y ellos toman sus decisiones. Ahora, en lo que respecta a nosotros, nos corresponde un diálogo institucional y así lo hemos buscado. Sin embargo, el gobierno hace como que nos escucha, a propósito de la reunión que tuvimos con el ministro de la Segpres, pero eso no se tradujo en una acción concreta del gobierno.

    ¿Pero no es contradictorio la postura de querer dialogar y, por otro lado, reivindicar la calle?

    No son dicotómicas. Cuando estamos hablando de la movilización social, no es esta caricatura que muchas veces se monta desde la derecha, sino que tiene que ver con que la expresión ciudadana también conlleva a una necesidad de respuesta desde el Congreso Nacional cuando se vota una determinada ley. Por ejemplo, cada vez que se discute el reajuste del sector público, existen organizaciones sociales, gremios que se van a manifestar afuera del Congreso y eso no ha puesto en riesgo la estabilidad democrática en nuestro país. Esa caricatura es muy antojadiza y es parte de una estrategia para desviar la atención de una crisis que la está empujando principalmente la derecha.

    Es que también la derecha tiene la sospecha de que hay una estrategia de reactivar las movilizaciones que estuvieron acalladas en el gobierno del Presidente Boric.

    Esas movilizaciones tienen una explicación política en reacción a las malas decisiones de este gobierno. De ahí a creer que son parte de una estrategia partidaria, eso subestima también la autonomía que tiene el movimiento social. Me llamó profundamente la atención que, finalmente, después de tanta acusación que existe de que esto está digitado por partidos como el nuestro, bueno entonces, ¿por qué la derecha, con sus brazos estudiantiles, tampoco salieron a manifestarse contra la educación pública en el gobierno de Gabriel Boric? Entonces, reducir todo a una orden partidaria, creo que habla de profundo desconocimiento del movimiento social.

    El comité central del PC de diciembre de 2025 señaló que “será relevante impulsar hitos de movilización amplia”. Eso parece ser un llamado concreto, más que una caricatura. ¿Ello no alimenta las críticas de la derecha?

    Caricatura es creer que cualquier tipo de movilización social la digita el PC. Ahora bien, el llamado del comité central es a defender derechos sociales y conquistas que históricamente fueron demandas de los movimientos sociales. Tiene que ver con una movilización social unitaria, con una unidad de propósito: defender la conquista y los derechos que, lamentablemente, este gobierno está empecinado en arrebatar.

    Ahora, si el gobierno lograra los votos de la megarreforma, todo indica que así podría ocurrir, ¿qué les quedaría? ¿Aceptarían la derrota o apostarían a la movilización?

    Vamos a seguir en las tratativas para que se modifique o se retire parte de este proyecto. Ahora, nosotros no dejamos de contemplar herramientas constitucionales como la hemos empleado, por ejemplo, a propósito de Escuelas Protegidas. Cosa similar podría ocurrir con la megarreforma. Todavía no lo hemos resuelto. Y respecto a las movilizaciones sociales, todo indica que van a existir toda vez que se vaya agudizando una agenda ideológica de este gobierno, que tiene como objetivo, por una parte, destruir a la salud pública y también a la educación pública.

    Respecto a los recortes en educación, ¿qué estrategia tienen? ¿Tomar medidas en la Ley de Presupuesto?

    Estos recortes que ya se están ejecutando, y, principalmente, los afectados son las escuelas públicas de nuestro país. Todo indica que, si se aprueba la megarreforma, eso se va a intensificar. Una de las medidas, claramente, es hacer a través de la Ley de Presupuesto.

    Más sobre:PolíticaPCDaniela SerranoComunistas

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