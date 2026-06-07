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    Petro vuelve a denunciar supuesto fraude electoral en Colombia y cuestiona conteo de votos

    El mandatario colombiano insistió en que existen irregularidades en el sistema de escrutinio y aseguró que hubo mesas donde votó una cantidad “imposible” de personas, pese a que autoridades electorales y observadores internacionales han descartado anomalías en la primera vuelta presidencial.

    Por 
    Roberto Martínez
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Europa Press/Contacto/Joey Sussman - Archivo.

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a insistir este domingo en sus denuncias sobre un supuesto fraude en las recientes elecciones presidenciales, cuestionando nuevamente el sistema de conteo y escrutinio de votos utilizado durante la primera vuelta, pese a que las autoridades electorales y organismos internacionales han descartado irregularidades en el proceso.

    A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario aseguró que “los estafadores cuentan los votos en Colombia” y sostuvo que existen antecedentes que, a su juicio, demostrarían inconsistencias en miles de mesas de votación.

    “Y ya se demostró que en 5.300 mesas votaron los 600.000 que sobrepasaron a Cepeda en consulados colombianos en EEUU y otras mesas, pero en una cantidad tal que era imposible que humanos pudieran votar en esa cantidad”, escribió Petro.

    El jefe de Estado afirmó además que ha solicitado que la justicia examine “con técnicas informáticas forenses” los softwares de conteo y escrutinio utilizados en los comicios, argumentando que el oficialismo no contó con suficientes testigos electorales para impugnar eventuales irregularidades.

    “Solo había 25.000 testigos del Pacto cuando eran 122.000 mesas y no sabían impugnar”, sostuvo el mandatario, agregando que “el problema fue que no hubo impugnaciones porque no hubo testigos y las mesas no impugnadas no se escrutan”.

    Insiste en cuestionar software electoral

    Petro emitió estas nuevas declaraciones pocos días después de que asegurara públicamente que dispone de “pruebas” de un presunto fraude electoral que, según afirmó, explicaría la victoria del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella sobre el aspirante continuista Iván Cepeda.

    En esa oportunidad, el mandatario colombiano apuntó directamente contra el software de preconteo utilizado por la empresa Thomas Greg, encargada de la logística electoral en Colombia.

    Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente. Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos”, afirmó el pasado martes.

    Según el jefe de Estado, el sistema informático habría sido modificado en fechas donde, por normativa electoral, debía permanecer sin alteraciones.

    “Ante mi denuncia sobre que el software fue modificado en días en los que por norma legal debería mantenerse quieto, el registrador dijo que era imposible”, sostuvo.

    Asimismo, aseguró que existirían diferencias entre el censo electoral oficial y el utilizado por el software de preconteo, apuntando a la incorporación de “885.409 nuevas cédulas” y a la existencia de “696 puestos más de votación”.

    Más sobre:Gustavo PetroColombiaFraudeElecciones presidencialesMundo

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