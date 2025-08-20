Fue en mayo pasado cuando el director ejecutivo de la tecnológica estadounidense Apple, Tim Cook, destacó el aporte de Chile a las ventas de la que es signada como la empresa más valiosa del mundo, a propósito del anuncio de ingresos por US$ 95.400 millones.

Hoy Chile vuelve a aparecer en el radar del CEO de Apple. En el Día mundial de la fotografía, Cook, de 64 años, agradeció a los fotógrafos “que comparten su visión del mundo a través del iPhone”.

“ Los colores de esta foto de Nay Jiménez son tan vibrantes ”, destacó además en su tuit:

The colors in this #ShotOniPhone photo taken by Nay Jimenez are so vibrant! We're grateful for all the photographers who share their view of the world through the lens of iPhone. Happy #WorldPhotographyDay! pic.twitter.com/eUCO1zaRLO — Tim Cook (@tim_cook) August 19, 2025

“Ese post lo voy a pegar en un cuadrito”, dice a La Tercera la aludida Nay Jiménez (35) sobre el guiño en redes del hombre que lidera Apple.

Fotógrafa chilena de lifestyle, especializada en dirección de arte y fundadora del estudio creativo Fruta Studio, Jiménez cuenta que la llamaron para contarle de la singular mención. “Estoy en... no puedo creerlo. Yo no me había enterado”.

Nay Jiménez, @nayjimenez

Dice que su interés por la fotografía vino de la mano con los inicios de la red social Instagram en 2010.

“Cuando aparece Instagram me pareció que era la mejor aplicación del mundo. Yo no tenía un smartphone y ahí me compré mi primer iPhone para poder tener la aplicación (la versión para Android apareció dos años después). Cuando lo empecé a usar se empezó a compartir mucho mi trabajo y comencé a ganar muchos seguidores cuando nadie los tenía. Ahí trabajaba como publicista y decidí renunciar a la publicidad y empezar a dedicarme a la fotografía ”, recuerda Jiménez.

“Encuentro como súper lindo que en este momento se reconozca una imagen mía por Tim Cook”, añade.

Los secretos de una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Sobre sus referentes visuales, la directora de Fruta Studio menciona al británico Martin Parr, “que es como un clásico”, el estadounidense David LaChapelle y los cineastas Sofia Coppola y Wes Anderson. “Para mí es como el maestro del color y también es algo que caracteriza harto mi trabajo, de hecho lo menciona Tim en el posteo, los colores vibrantes de mi imagen”, recuerda.

¿Dónde tomaste la foto del tuit y quién aparece ahí?

Me encanta que haya escogido esa foto, porque la hice en vacaciones. Bueno, yo soy mamá soltera. Me fui con mi hija que tiene ocho años. Nos fuimos a Chañaral de Aceituno porque tenía muchas ganas de bucear en esa playa. Me acuerdo que después de haber ido a bucear, la Pola con mi prima me fueron a buscar en la playa. Nos quedamos ahí harto rato. Nos metimos al mar y no estábamos preparadas para meternos al mar. Entonces le puse esa mantita que es un pañuelo que uso yo. Y había mucho viento mientras ella venía saliendo del agua. Le puse la mantita y ella se quedó parada mirando el mar. Esa es la imagen . Y me gusta mucho porque es un momento muy bonito. Yo sé que no se ve el contexto pero también es un lugar bien mágico de Chile.

Foto: Nay Jiménez, @nayjimenez

¿Usas alguna configuración especial para la cámara del iPhone?

La tengo seteada como me gusta a mí tomar las fotos. Y claro, siempre uso el RAW de la imagen . Y me banco la memoria que me tenga que gastar. Yo no soy de disparar muchas fotos. Soy una persona bien modesta con la imagen y me gusta concentrarme en lo que estoy viendo, hacer la foto y luego seguir con mi vida. No me pego en eso.

¿Haces mucha edición y postproducción?

Cuando la tomo en RAW me da un rango mucho más amplio para jugar con los colores de la imagen. Edito todo en el teléfono . Desde videos hasta fotos. Me gusta VSCO y otra aplicación que se llama TEZZA. Las dos te permiten manejar los colores y, por ejemplo, jugar con el rojo o solo con el azul.

¿Ocupas accesorios para iluminar o trípodes o estabilizadores?

No en general, porque tengo de todo pero el iPhone 16 Pro, que es el que uso yo, tiene muy buena sensibilidad y súper buen estabilizador . De hecho, ahora me fui de viaje, estuve de vacaciones y llevé el trípode y no lo usé. No lo usé porque no siento que sea necesario. El teléfono es perfecto. Tiene buen estabilizador y buena sensibilidad a la luz. En verdad, es una cámara exquisita.

¿Has podido comparar la cámara del iPhone con la de otros celulares?

Mira, yo trabajé mucho tiempo como embajadora de otra marca de teléfonos. Estuve como cinco años. Y todo el tiempo esta marca lo que más enfatiza es el tema de la cámara. Y yo estaba súper abanderada con eso hasta que volví al iPhone y me di cuenta que es como fotografiar con mi cámara. Yo trabajo con mirrorless full frame, obviamente guardando las proporciones entre una cámara profesional y un teléfono, pero honestamente podría lograr resultados bien parecidos . Comparado con otros teléfonos que he visto o he usado hay algo como más fiel y digno con la realidad. El iPhone no te adorna la foto como otros dispositivos , que es como si ya vinieran con un preseteo y te suavizan hasta la piel. En cambio, el iPhone te muestra los detalles como son y eso es lo bacán de la cámara.

Foto: Nay Jiménez, @nayjimenez

La energía de lo que vivimos

Para Nay Jiménez tomar fotos con el iPhone es como estar editando en Photoshop . Sobre la imagen que publicó Tim Cook, recuerda que “no estaba siendo fotógrafa ni tratando de retratar lo cotidiano, no estaba en modo shooting ni buscando algún momento, sino que apareció no más”.

“Creo que eso es lo lindo que tiene el iPhone de poder retratar bien en el momento cómo se ven hasta las nubecitas del fondo. No hay limpieza de cielo, no hay limpieza de detalles. La cara de mi hija, si tú le haces zoom se nota que tiene protector solar. Yo sé que con otro teléfono eso se hubiese suavizado o como manchita hubiese desaparecido ”, explica a La Tercera.

Sergio Larraín le escribió a su sobrino aprendiz de fotógrafo que “uno se demora mucho en ver, pero poco a poco se te va entregando el secreto y vas viendo lo que es bueno y la profundidad de cada cosa”. ¿Qué buscas en tus fotos?

La fotografía aparece cuando uno está realmente presente y abierto. Es un encuentro de nuestras emociones con un paisaje, con una persona o con un instante. Creo que desde esa conexión la imagen se vuelve poderosa, porque no retrata solo lo que vemos: guarda la energía de lo que vivimos . Es bien lindo darte cuenta de ese pequeño recuadro que estás seleccionando de todo este mundo para hacerle una foto. Yo soy del norte, de Ovalle, y todas mis vacaciones siempre han sido en el norte donde todo es más desértico. Mi fotografía tiene que ver con la búsqueda de construir imaginarios. De buscar historia en cosas simples. A pesar de ser saturadas, mis fotos son como bien minimalistas también.

Foto: Nay Jiménez, @nayjimenez

¿Qué le recomendarías a alguien que se está iniciando en el mundo de la fotografía?