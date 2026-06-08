Kast firma proyectos para ampliar retención de migrantes irregulares y castigar traslados ilegales: “Tenemos que dejar de normalizar que da lo mismo cumplir la ley”

En medio de su gira por el norte del país y a solo días de que venza el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo para avanzar en el Plan Escudo Fronterizo, el Presidente José Antonio Kast firmó este domingo en Arica dos proyectos de ley destinados a endurecer las medidas contra la migración irregular y reforzar las herramientas del Estado en materia de seguridad fronteriza.

La firma de las iniciativas ocurrió de manera inédita previo al inicio de una nueva edición del séptimo encuentro ciudadano “Presidente Presente”, realizado esta vez en el Teatro Municipal de Arica y que contó con la presencia de ministros, parlamentarios y autoridades locales.

Las propuestas apuntan, por un lado, a ampliar el plazo de retención administrativa de migrantes en situación irregular con decretos de expulsión y, por otro, a tipificar como delito el traslado de personas extranjeras irregulares dentro del territorio nacional.

Kast defiende megarreforma

Durante la actividad, Kast vinculó las nuevas medidas migratorias con el denominado proyecto de Reconstrucción Nacional o “megarreforma” impulsado por el Ejecutivo, asegurando que la seguridad, la inversión y el crecimiento económico forman parte de una misma estrategia de gobierno.

“El proyecto de reconstrucción nacional, el tema fiscal, el tema social, el tema institucional, es también fundamental para combatir, por ejemplo, el narcotráfico y el contrabando de cigarrillos”, sostuvo.

En esa línea, defendió la necesidad de acelerar reformas económicas y destrabar inversiones, particularmente en regiones como Arica.

“Arica tiene un potencial enorme si destrabamos el tema del turismo, pero necesitamos inversión, y este proyecto de reconstrucción lo que hace es generar más inversión en Chile, y la inversión genera trabajo”, afirmó.

El jefe de Estado también cuestionó las críticas opositoras al proyecto económico del Ejecutivo ad portas de su discusión en la Cámara Alta y llamó a dejar atrás “la discusión entre ricos y pobres”.

“Esa discusión, dejémosla en el pasado. Aquí es entre personas que tienen trabajo y personas que no tienen trabajo. Hay más de un millón de personas en Chile que no tienen trabajo y más de dos millones que están en la informalidad, y están discutiendo si nos lanzan un tsunami de indicaciones o no en la Cámara de Diputados. Ahora en el Senado va a cambiar seguramente, y va a haber una discusión con mayor altura, pero es fundamental que se apruebe la idea de legislar, porque si no, de nuevo, vamos a volver a la receta antigua, impuestos altos, trabas para las inversiones ”, advirtió.

Reforma constitucional busca ampliar retención de migrantes

Uno de los proyectos firmados por el Presidente contempla una reforma constitucional para aumentar el plazo máximo de retención administrativa de migrantes en situación irregular que hayan cometido delitos y enfrenten decretos de expulsión.

Actualmente, el plazo máximo de retención es de cinco días. La propuesta del gobierno busca ampliarlo hasta 60 días corridos, con posibilidad de dos prórrogas adicionales, alcanzando un máximo de 180 días, sujeto a revisiones judiciales.

“Tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de solo cinco días”, afirmó Kast.

Según explicó el Ejecutivo en una minuta, la medida no constituye una sanción penal, sino una herramienta administrativa orientada a asegurar el cumplimiento efectivo de las expulsiones decretadas.

La reforma modifica el artículo 19 N°7 de la Constitución y establece que “la ley deberá fijar un plazo de detención de entre cinco y sesenta días corridos, renovable hasta por dos períodos adicionales de sesenta días cada uno”.

El gobierno argumenta que entre 2018 y 2024 se registraron más de 216 mil ingresos por pasos no habilitados y que la población extranjera representa actualmente el 8,8% del total nacional.

“Tenemos que dejar de normalizar que da lo mismo cumplir la ley”

En la misma instancia, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y sostuvo que Chile enfrenta amenazas del crimen organizado que antes parecían lejanas.

“El desafío de seguridad del país es tal, que enfrentamos amenazas enormes de crimen organizado y olas migratorias que creíamos que a Chile no iban a llegar”, sostuvo.

El secretario de Estado aseguró que el foco principal estará puesto en migrantes irregulares que hayan cometido delitos y cuestionó la normalización de ingresos ilegales al país. “ Tenemos que dejar de normalizar que da lo mismo cumplir la ley en este país ”, afirmó.

“Da lo mismo si se ingresa por un paso irregular, saltándose el torniquete o entrando por la ventana, y no pasa nada. Esa normalización afecta al resto de la ciudadanía”, agregó.

Arrau explicó que la reforma busca evitar que personas con órdenes de expulsión queden nuevamente en libertad tras ser notificadas.

“Queremos que nunca más una persona que está en situación irregular, que cometa algún delito, quede en libertad y después no la encontremos”, señaló.

Sanción al traslado de migrantes irregulares

El segundo proyecto firmado por Kast apunta a modificar el Código Penal para sancionar penalmente a quienes trasladen o faciliten el transporte de migrantes en situación irregular dentro del país.

Actualmente, la legislación solo castiga a quienes facilitan el ingreso ilegal de personas al territorio nacional.

La nueva iniciativa amplía ese delito para incluir también la facilitación de salidas ilegales desde Chile y crea un nuevo ilícito asociado al transporte interno de migrantes irregulares con fines de lucro.

Al respecto, Arrau sostuvo que la medida responde a situaciones observadas directamente por las autoridades en la frontera norte durante los últimos años.

“Veíamos personas cruzando por pasos no habilitados y al lado había 15 furgones esperando. Era un flujo incesante y había gente lucrando con algo que no le hacía bien al país”, afirmó.

El ministro agregó que las nuevas normas buscan “dejar de hacerse trampas en el solitario” frente al fenómeno migratorio.

“Son señales potentísimas que esperamos vayan ordenando poco a poco la casa”, indicó.