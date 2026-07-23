Chile se impone a Perú en la Copa Sudamericana de Vóleibol femenino 2026

La selección de Chile consiguió imponerse en su debut en la Copa Sudamericana de Vóleibol femenino a Perú en tres sets de 25-20, 25-19 y 25-22.

El combinado dirigido por el técnico Eduardo Guillaume tomó el control del partido desde el inicio y supo aprovechar el orden defensivo y el bloqueo en la red para neutralizar el ataque de la bicolor.

Esto se reflejó en que el cuadro peruano solo pudo encadenar un máximo de tres puntos seguidos en todo el encuentro, lo que les impidió sostener los parciales en los que parecía que podía imponerse.

Con este resultado, las chilenas sumaron sus primeros tres puntos en la competencia en el Grupo A, donde también están Brasil y Bolivia.

Del otro lado, en el Grupo B, aparecen Colombia, Argentina, Venezuela y Ecuador. Los dos mejores clasificados obtendrán un cupo en las semifinales para pelear por el título del torneo.

En la previa de este duelo, Guillaume había dado las claves para enfrentar a la Bicolor. “Nosotros podemos decir que afortunadamente el Perú vs Chile se transformó en un clásico. Y digo afortunadamente porque nosotros somos el equipo chico, indudablemente, porque Chile no tiene la historia que tiene Perú, que tiene un subcampeonato mundial, un subcampeonato olímpico, que ha tenido jugadoras que han jugado en los mejores equipos del mundo”, señaló de entrada.

“Nosotros somos un país voleibolísticamente en desarrollo, que ha crecido un montón. Y me gusta que mi equipo lo vea de esa manera, nosotros somos el equipo chico que sale a buscar, tratar de ganarle al equipo grande, que es Perú. Me parece que esa es la forma, la mirada que tenemos que tener para poder jugar de la manera que necesitamos jugar para tener alguna posibilidad de ganar”, prosiguió el DT.

Por aquello, sumó palabras de elogio a la Bicolor. “A mí siempre me gustó y me llamó la atención de Perú el control de pelota, la capacidad defensiva, cómo juegan muchos partidos desde chiquitas, tienen mucha habilidad de juego. Siempre me llamó mucho la atención eso, de todas las jugadoras peruanas. Me parece que es lo destacable y sobre lo cual Perú construye un rendimiento. Antes y ahora también”, expuso.

“Perú tiene una identidad. Esperamos nosotros que con nuestro trabajo, nuestras ganas de ganar, podamos torcerles el brazo”, cerró.