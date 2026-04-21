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    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago

    La Mesa, el restaurante del chef Álvaro Romero, presenta la segunda fecha de “La Mesa Latina”, un ciclo de ocho cenas pop up que busca crear un puente culinario entre Santiago y Latinoamérica.

    Por 
    Paula Cocina

    El próximo 23 de abril, la cocina latinoamericana se tomará Santiago con una nueva edición de “La Mesa Latina”, un ciclo de cenas colaborativas del restaurante La Mesa, liderado por el chef Álvaro Romero en Vitacura.

    La iniciativa que contempla ocho encuentros a lo largo de 2026, busca generar un espacio en donde las distintas cocinas de la región se vinculen, invitando a chefs de países como México, Argentina, Brasil y Colombia a cocinar en formato colaborativo.

    Tras una exitosa primera fecha en marzo junto al chef Santiago M. Moctezuma, del restaurant Maizajo ubicado en Ciudad de México, el ciclo continúa con la visita del chef mexicano Eduardo Ortiz.

    Nacido en Oaxaca y actualmente radicado en São Paulo, Ortiz es cofundador de Metzi, un restaurante que en pocos años se ha consolidado como uno de los nombres relevantes en Latinoamérica.

    Fundado en 2020 junto a la chef brasileña Luana Sabino, Metzi propone una cocina que cruza técnicas mexicanas con ingredientes de la despensa brasileña, en un trabajo cercano con agricultores y productores locales. El resultado es una cocina moderna que combina tradición mexicana, estacionalidad y producto brasileño.

    Metzi ha sido ampliamente reconocido por la crítica especializada, y hoy ocupa el puesto 56 en el ranking 50 Best Latinoamérica, forma parte de la Guía Michelin Brasil y ha sido destacado en premios como The Best Chef Awards.

    La cena en La Mesa se realizará en formato de mesa compartida, con platos al centro y una lógica de banquete colectivo. En esa dinámica, Eduardo Ortiz y Álvaro Romero cocinarán juntos, generando un diálogo entre la cocina mexicana y los productos de temporada disponibles en Chile.

    “Metzi es un referente de la escena latinoamericana, con una cocina que cruza raíces mexicanas y producto brasileño con mucha identidad. Que sea parte de La Mesa Latina es un privilegio, porque el ciclo busca justamente generar ese diálogo entre cocinas y miradas dentro de la región”, explica Álvaro Romero.

    Eduardo Ortiz y Álvaro Romero

    La experiencia tendrá lugar en Alonso de Córdova 2767, Vitacura desde las 19:00 horas, y contará con cupos limitados. El valor es de $70.000 sin maridaje y $90.000 con maridaje.

    Abierto a fines de 2019, La Mesa se ha consolidado como un espacio que apuesta por una cocina estacional, sencilla y centrada en el producto, con un fuerte énfasis en la hospitalidad y el trabajo colaborativo. En ese espíritu, “La Mesa Latina” se proyecta como un punto de encuentro para celebrar la diversidad y riqueza de la gastronomía de la región.

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