SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, domingo 7 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Temblor hoy, domingo 7 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, domingo 7 de junio en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    06:21 horas

    Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 110 km al sudeste de Ollagüe y a una profundidad de 208 km.

    05:20 horas

    Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 46 km al sudoeste de Mina Collahuasi y a una profundidad de 104 km.

    04:35 horas

    Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 76 km al sudeste de Socaire y a una profundidad de 196 km.

    04:08 horas

    Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 9 km al este de Pica y a una profundidad de 103 km.

    00:18 horas

    Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 55 km al sudoeste de Ollagüe y a una profundidad de 126 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar.

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El feliz 30 aniversario de Agroberries, ahora con un pie en Asia

    Quién es Yethro Dinamarca, el dueño de Ticketplus que busca llegar a Wall Street

    El frío inicio económico que nubla el “primer tiempo” de Kast, pero que debiera mejorar...

    Jorge Gómez: Un retrato del nuevo presidente ejecutivo de Codelco en ocho voces

    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    Roberto Sánchez, candidato presidencial peruano, y relación con Chile: “No tenemos ninguna dificultad limítrofe, estamos en paz total”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    3.
    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    4.
    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 7 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Carabineros reporta cortes de tránsito en el centro de Santiago por manifestaciones

    Carabineros reporta cortes de tránsito en el centro de Santiago por manifestaciones

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, domingo 7 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    Javier Cercas: “La democracia es indisociable del buen periodismo; la lucha por la verdad es hoy más necesaria que nunca”

    El feliz 30 aniversario de Agroberries, ahora con un pie en Asia
    Negocios

    El feliz 30 aniversario de Agroberries, ahora con un pie en Asia

    Quién es Yethro Dinamarca, el dueño de Ticketplus que busca llegar a Wall Street

    El frío inicio económico que nubla el “primer tiempo” de Kast, pero que debiera mejorar...

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria
    Tendencias

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    Esto es lo que cada color de pelo dice sobre la salud de la persona, según la ciencia

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Ensayo rumbo al Mundial: Argentina no necesita a Messi para vencer sin dificultades a Honduras
    El Deportivo

    Ensayo rumbo al Mundial: Argentina no necesita a Messi para vencer sin dificultades a Honduras

    Viene la fiesta del Mundial: revisa el fixture completo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

    Encuesta a 10 exmundialistas: Francia es la favorita para ganar el título en Estados Unidos, Canadá y México 2026

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos
    Cultura y entretención

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos

    Candida Doyle, la mujer de Pulp: “No esperaba seguir tocando el teclado en absoluto a estas alturas de mi vida”

    La revancha de Pedro Lemebel: vuelve el autor que transformó la crónica en una gran performance de la memoria

    Roberto Sánchez, candidato presidencial peruano, y relación con Chile: “No tenemos ninguna dificultad limítrofe, estamos en paz total”
    Mundo

    Roberto Sánchez, candidato presidencial peruano, y relación con Chile: “No tenemos ninguna dificultad limítrofe, estamos en paz total”

    Víctor Caballero: “Es imposible que Keiko Fujimori desista de una quinta postulación en caso de que pierda esta elección”

    El crítico informe de la ONU que alerta sobre los costos ocultos de la IA

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías