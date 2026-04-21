Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria
Se confirmó que el beneficio tendrá un nuevo plazo en el que recibirá solicitudes para facilitar la rebaja en la cuenta de la electricidad.
Desde el gobierno se confirmó la continuidad del Subsidio Eléctrico durante 2026, por lo que ya se conocen las fechas en las que se desarrollará la quinta convocatoria que permitirá postular al beneficio.
Tras las dudas que surgieron respecto a la permanencia de la iniciativa, el Ministerio de Energía reiteró que el beneficio no ha sido eliminado.
Desde la cartera también se precisó que los actuales beneficiarios que mantengan sus condiciones contarán con postulación automática, además de preferencia ante la siguiente convocatoria.
Cuándo postular al Subsidio Eléctrico
Según se anunció desde el Ministerio de Energía, el Subsidio Eléctrico tendrá habilitada su próxima convocatoria a partir del 26 de mayo.
Se tratará del quinto periodo en que se permitirá postular a la rebaja en la cuenta de la electricidad, plazo que se mantendrá habilitado hasta el 5 de junio, lo que también figura en el sitio ChileAtiende.
En tanto, también se anunció que los resultados de dicho trámite estarán disponibles durante la segunda semana de agosto.
Respecto a la aplicación del subsidio, este se verá reflejado en la cuenta de la electricidad de las familias beneficiarias desde septiembre.
Cabe recordar que la postulación al programa se ha realizado anteriormente mediante el sitio subsidioelectrico.cl y se ha entrenado a los grupos que cumplen con los siguientes requisitos:
- Que el grupo se encuentre dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH).
- Que el grupo cuente con, al menos, una persona electrodependiente registrada, independiente de su tramo del RSH.
- Pueden postular arrendatarios o propietarios.
- Deben estar al día con el pago de la cuenta de la electricidad.
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