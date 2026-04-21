SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    Se confirmó que el beneficio tendrá un nuevo plazo en el que recibirá solicitudes para facilitar la rebaja en la cuenta de la electricidad.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria. Foto referencial

    Desde el gobierno se confirmó la continuidad del Subsidio Eléctrico durante 2026, por lo que ya se conocen las fechas en las que se desarrollará la quinta convocatoria que permitirá postular al beneficio.

    Tras las dudas que surgieron respecto a la permanencia de la iniciativa, el Ministerio de Energía reiteró que el beneficio no ha sido eliminado.

    Desde la cartera también se precisó que los actuales beneficiarios que mantengan sus condiciones contarán con postulación automática, además de preferencia ante la siguiente convocatoria.

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria. Foto referencial

    Cuándo postular al Subsidio Eléctrico

    Según se anunció desde el Ministerio de Energía, el Subsidio Eléctrico tendrá habilitada su próxima convocatoria a partir del 26 de mayo.

    Se tratará del quinto periodo en que se permitirá postular a la rebaja en la cuenta de la electricidad, plazo que se mantendrá habilitado hasta el 5 de junio, lo que también figura en el sitio ChileAtiende.

    En tanto, también se anunció que los resultados de dicho trámite estarán disponibles durante la segunda semana de agosto.

    Respecto a la aplicación del subsidio, este se verá reflejado en la cuenta de la electricidad de las familias beneficiarias desde septiembre.

    Cabe recordar que la postulación al programa se ha realizado anteriormente mediante el sitio subsidioelectrico.cl y se ha entrenado a los grupos que cumplen con los siguientes requisitos:

    • Que el grupo se encuentre dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH).
    • Que el grupo cuente con, al menos, una persona electrodependiente registrada, independiente de su tramo del RSH.
    • Pueden postular arrendatarios o propietarios.
    • Deben estar al día con el pago de la cuenta de la electricidad.
    Más sobre:BonosBeneficiosSubsidiosSubsidio EléctricoQuinta convocatoriaNueva convocatoriaFechaFechasPostulaciónPostularSubsidio de luz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con imaginario visual de Voluspa Jarpa obra llega a Teatro del Puente

    Una lluvia púrpura y fulminante: cómo Prince inmortalizó Purple Rain en una antigua estación de buses

    Pakistán pide a Irán acudir a las negociaciones con Estados Unidos antes del fin de la tregua

    Madonna ofrece recompensa por hallar el desaparecido vestuario vintage que lució en Coachella

    Hacienda defiende reparos del ministro Jorge Quiroz a Codelco: “No tiene ninguna inhabilidad”

    ¿Cuántos empleos faltan por recuperar en el sector de la construcción para volver al peak de fines de 2019?

    Lo más leído

    1.
    Rating del domingo 19 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 19 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    2.
    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Alavés en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Alavés en TV y streaming

    3.
    Temblor hoy, domingo 19 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 19 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming

    Rating del lunes 20 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 20 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Pakistán pide a Irán acudir a las negociaciones con Estados Unidos antes del fin de la tregua
    Chile

    Pakistán pide a Irán acudir a las negociaciones con Estados Unidos antes del fin de la tregua

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    “Manifiesta connotación política”: Contraloría objeta acto conmemorativo de la revolución cubana en la U. de Chile

    Hacienda defiende reparos del ministro Jorge Quiroz a Codelco: “No tiene ninguna inhabilidad”
    Negocios

    Hacienda defiende reparos del ministro Jorge Quiroz a Codelco: “No tiene ninguna inhabilidad”

    ¿Cuántos empleos faltan por recuperar en el sector de la construcción para volver al peak de fines de 2019?

    Desafío estratégico: El competidor es una empresa del crimen

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán
    Tendencias

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Prostitución y gas de la risa: el escándalo que sacude a la Serie A e involucra a jugadores del Inter de Milán y el Milan
    El Deportivo

    Prostitución y gas de la risa: el escándalo que sacude a la Serie A e involucra a jugadores del Inter de Milán y el Milan

    “En contra de los principios de Arellano”: CSyD Colo Colo se opone a la OPA de Aníbal Mosa para controlar Blanco y Negro

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 10

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina
    Tecnología

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    Con imaginario visual de Voluspa Jarpa obra llega a Teatro del Puente
    Cultura y entretención

    Con imaginario visual de Voluspa Jarpa obra llega a Teatro del Puente

    Una lluvia púrpura y fulminante: cómo Prince inmortalizó Purple Rain en una antigua estación de buses

    Madonna ofrece recompensa por hallar el desaparecido vestuario vintage que lució en Coachella

    Zelensky conversa con Kast y analizan vías para profundizar relación bilateral
    Mundo

    Zelensky conversa con Kast y analizan vías para profundizar relación bilateral

    La historia de los hermanos norcoreanos que planearon 10 años su huida

    En un nuevo golpe a su tradición pacifista, Japón autoriza por primera vez la venta de armas letales a sus aliados

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago
    Paula

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito