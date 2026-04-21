Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria. Foto referencial

Desde el gobierno se confirmó la continuidad del Subsidio Eléctrico durante 2026, por lo que ya se conocen las fechas en las que se desarrollará la quinta convocatoria que permitirá postular al beneficio.

Tras las dudas que surgieron respecto a la permanencia de la iniciativa, el Ministerio de Energía reiteró que el beneficio no ha sido eliminado.

Desde la cartera también se precisó que los actuales beneficiarios que mantengan sus condiciones contarán con postulación automática, además de preferencia ante la siguiente convocatoria.

Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria. Foto referencial

Cuándo postular al Subsidio Eléctrico

Según se anunció desde el Ministerio de Energía, el Subsidio Eléctrico tendrá habilitada su próxima convocatoria a partir del 26 de mayo .

Se tratará del quinto periodo en que se permitirá postular a la rebaja en la cuenta de la electricidad, plazo que se mantendrá habilitado hasta el 5 de junio , lo que también figura en el sitio ChileAtiende.

En tanto, también se anunció que los resultados de dicho trámite estarán disponibles durante la segunda semana de agosto.

Respecto a la aplicación del subsidio, este se verá reflejado en la cuenta de la electricidad de las familias beneficiarias desde septiembre.

Cabe recordar que la postulación al programa se ha realizado anteriormente mediante el sitio subsidioelectrico.cl y se ha entrenado a los grupos que cumplen con los siguientes requisitos: